Футбол
RT на русскомТедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Lenta.ru вчера в 01:46
Космос
«Хаббл» сфотографировал межзвездную комету Борисова
К середине 2020 года комета вернется в межзвездное пространство, где она будет дрейфовать миллионы лет, прежде чем однажды приблизится к другой звездной системе.
Научная Россия 16 октября в 16:56
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Sport-place 03:55
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Космос
Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, сообщает в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
DP.RU 08:12
Происшествия
Число пострадавших в ходе беспорядков в Каталонии увеличилось до 89
В ходе беспорядков в Каталонии в пятницу, 18 октября, пострадали по меньшей мере 89 человек, ещё 31 участник акций задержан.
RT на русском 21:35
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv 08:00
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина отдыхает с миллионером в Израиле
Впервые слухи о романе 20-летней Шурыгиной с Денисом Ребровым появились летом, когда оба неожиданно улетели в совместный отпуск на Бали.
StarHit.ru 02:00
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Политика
Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента
Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Российская газета 20:09
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литра
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс 10:49
Общество
В Нью-Йорке закроют самую большую тюрьму в мире
Городской совет Нью-Йорка принял решение о закрытии самой крупной тюрьмы в мире Райкерс и строительстве четырех новых тюрем, 18 октября сообщает газета New York Times.
Красная весна 04:22
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 77
Количество погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна «Хагибис» возросло до 77 человек.
iReactor вчера в 22:56
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн 15:43
Экономика
Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю составил $10 млн
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
ПРАЙМ 02:50
Общество
Россиянам указали на чрезмерное потребление яиц
В среднем житель России потребляет в год 280 яиц. При этом показатель превышает рекомендованную норму на 8%, пишут российские СМИ.
Родной город 10:56
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Общество
Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
РИА Новости вчера в 11:24
Политика
МИД РФ направит ноту США из-за американских дипломатов в Северодвинске
Замглавы Министерства иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что Москва направит ноту американскому посольству из-за снятых с поезда в Северодвинске дипломатов США.
ПолитРоссия вчера в 04:05
Политика
Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа
По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.
RuNews24.ru 09:16
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые призналась, что намучилась во время развода
Каролина признается также: во время развода у неё были определенные колебания и нерешительность, ведь она понимала, что они с мужем прожили ни много ни мало 14 лет.
Bimru.ru 10:33
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера
38-летняя экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за наследника греческой судостроительной корпорации Ставроса Ниархоса III.
Московский Комсомолец 06:36
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17