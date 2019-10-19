Немецкий специалист возглавил "Спартак" в понедельник. В субботу "красно-белые" примут казанский "Рубин" в матче 13-го тура чемпионата России, эта игра станет дебютной для Тедеско на посту главного тренера команды.

Тедеско рассказал, что «Спартак» изучил «Рубин» перед 13-м туром РПЛ

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