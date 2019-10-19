Футбол
РИА НовостиТедеско рассказал, что «Спартак» изучил «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
Немецкий специалист возглавил "Спартак" в понедельник. В субботу "красно-белые" примут казанский "Рубин" в матче 13-го тура чемпионата России, эта игра станет дебютной для Тедеско на посту главного тренера команды.
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Тедеско начнет доминировать с первого же матча. Прогнозы на «Спартак» — «Рубин»
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Первая открытая тренировка Тедеско и погоня Гулиева за Айртоном. Фото из Тушино
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Тедеско начинает без лидеров, «Зенит» на подходе к функциональной яме и злой ЦСКА для «Уфы»
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«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым
Matchtv.ru поговорил с экс-капитаном и экс-тренером «Спартака» почти обо всем.
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Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
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Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
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Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом
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Армия и оружие
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
Армия и оружие
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.