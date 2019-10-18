Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ

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