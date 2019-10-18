Футбол
РИА НовостиТедеско рассказал, что «Спартак» изучил «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
Немецкий специалист возглавил "Спартак" в понедельник. В субботу "красно-белые" примут казанский "Рубин" в матче 13-го тура чемпионата России, эта игра станет дебютной для Тедеско на посту главного тренера команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 16:54, Вашингтон
Теннис
Рублев вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля".
Газета.Ru 15:59
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 10:01
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК 15:32
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
РИА Новости 02:42
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Наука
Японские ученые смогли оживить мертвый мозг
Японские ученые-биологи оживили мертвый мозг мыши, который несколько недель функционировал благодаря специальному устройству.
МедиаПоток 16 октября в 10:15
Происшествия
Устроивший смертельное ДТП на Ленинском проспекте был пьян
Напомним, около пяти утра в Кировском районе Ford Focus на пересечении улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта врезался в «ВАЗ».
Санкт-Петербургские ведомости 08:24
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Шоу-бизнес
Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве
Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
Аргументы и Факты 12:53
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Общество
Илон Маск оценил российское образование
РИА Новости 16:42
Армия и оружие
Литва заменит вертолеты Ми-8 американскими «Черными ястребами»
Литва заменит советские вертолеты Ми-8 новыми американскими машинами UH-60M Black Hawk "Черный ястреб" - будет закуплено шесть новых вертолетов на сумму €300 млн.
Газета.Ru 16:31
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки окончания производства в Турции деталей к F-35
RT на русском 12:09
Технологии
Раскрыта дата выхода крупного обновления Windows 10
Заком Боуденом, главредом WindowsCentral, было сообщено о том, что выход масштабного обновления для Windows 10 состоится 12 ноября 2019 года.
Discover24 06:12
Футбол
Месси: «В „Барселоне“ многие были против возвращения Неймара»
Возвращение Неймара в «Барселоны» было трудноосуществимым, так как многие в команде были против такого исхода, хотя со спортивной точки зрения он бы нам точно не навредил.
Евро-футбол.ру 14:46
Шоу-бизнес
Саша Савельева снялась полуобнаженной
После рождения сына Саша Савельева довольно быстро пришла в хорошую физическую форму и теперь без стеснения демонстрирует подтянутую фигуру.
StarHit.ru 14:00
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe 04:19
Экономика
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК 16:04
Политика
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме
Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.
RT на русском 16:42
Баскетбол
Жоан Пласа: У «Олимпиакоса» нет мотивации в чемпионате Греции и полная концентрация на Евролиге
Советский спорт 05:07
Происшествия
Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:15
Армия и оружие
США оставили на базе в Сирии инфраструктуру и вышку связи
Сообщается, что «они даже не успели поджечь базу». Вышки связи, все помещения и другие объекты инфраструктуры остались в рабочем состоянии.
Взгляд.ру 15:22
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 06:34
Футбол
Сёмин рассказал о травме Джорджевича
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) рассказал о повреждении форварда москвичей Луки Джорджевича.
Чемпионат 15:52
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на 11 миллиардов долларов
"Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" более 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
РИА Новости 11:09