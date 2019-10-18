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Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Три сотрудника посольства США в России были сняты с поезда «Нёнокса — Северодвинск» из-за того, что он въехали на режимную территорию без разрешения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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