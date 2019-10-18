Футбол
RT на русскомТедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
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Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Происшествия
В Каменске-Уральском прощаются с убитой Ксенией Каторгиной
В Каменске-Уральском прощаются с 27-летней Ксенией Каторгиной, убитой из-за ее машины Audi Q5, которую девушка хотела продать.
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Космос
В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX
В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
Политика
Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии
Матерные послания в адрес России на заброшенной американской базе на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж оставил украинец.
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
Общество
Facebook восстановил страницу проекта RT с рецептами русской кухни
Администрация социальной сети Facebook восстановила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами блюд русской кухни.
Политика
Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit
Евросоюз и Великобритания договорились о новой сделке по Brexit. Об этом сообщил в твиттере глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Происшествия
В Пятигорске произошел крупный пожар
В Пятигорске произошел крупный пожар в нежилом строении.
Общество
Диетолог назвала норму потребления яиц
Последние 10 лет в России потребление яиц в среднем росло на 1% в год, сейчас каждый житель страны съедает в среднем 280 штук данного продукта ежегодно при региональной норме в 260 штук.
Политика
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Украинское издание "Новое время" опубликовало текст письма руководителя администрации Владимира Зеленского Андрея Богдана участнику контактной группы от Украины Леониду Кучме.
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Армия и оружие
Почему на Украине отказываются от советских воинских званий
В принятом Верховной радой законопроекте предлагается отказаться от рядовых, прапорщиков и мичманов.
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Три сотрудника посольства США в России были сняты с поезда «Нёнокса — Северодвинск» из-за того, что он въехали на режимную территорию без разрешения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Армия и оружие
В Израиле опасаются доминирующего статуса России на Ближнем Востоке
Бывший посол Израиля в США во время беседы с корреспондентами издания указал на то, что Израилю не следует автоматически объявлять РФ врагом, а также выразил уверенность в том, что страны смогут найти способ совместного существования.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Политика
МИД России ответил на обвинения Эквадора
Ранее глава МВД Эквадора Мария Паула Рома сообщила, что генпрокуратура страны выясняет, причастна ли к протестам в стране Россия.
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
Политика
США вводят пошлины в отношении более 150 европейских товаров
Ранее Вашингтон объявил, что с 18 октября введет ряд пошлин, в том числе 10-процентную пошлину на поставки самолетов из ЕС, а также 25-процентную пошлину для некоторых промышленных и сельскохозяйственных товаров.
Футбол
«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины
«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Космос
Робот «Федор» выполнил секретные операции на МКС
Робот "Федор" рассказал, что во время своего пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, но об их проведении знает только гендиректор Роскосмоса, сообщает ТАСС.