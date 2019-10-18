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РИА НовостиРИА НовостиТедеско: футболисты «Спартака» открыты к общению со мной

Спартак — Рубин
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско заявил, что у него было немного времени для знакомства с командой, но игроки открыты к общению с ним и к нововведениям в игре. Немецкий специалист возглавил "Спартак" в понедельник.
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