Экономика
Вестник КавказаНовак: Иран попросил у России кредит в $2 млрд
Иран попросил у России кредит в $2 млрд для строительства электростанций, железных дорог и закупку вагонов для метрополитена, - сообщил сегодня министр энергетики Александр Новак.
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Иран просит у России в общей сложности до пяти миллиардов долларов в качестве кредита
Эхо Москвывчера в 08:31
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Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Происшествия
Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Причиной ДТП в Оренбургской области, в котором погибли шесть человек, стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
Пилот самолета скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону
Командир лайнера доложил о произошедшем диспетчерам ростовского авиаузла, после чего самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Платов".
Единоборства
Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Хоккей
Хоккейный тренер Назаров возвращается в Челябинск. Он может возглавить «Трактор»
Как сообщает в своем телеграм-канале хоккейный эксперт Игорь Жуков, известный хоккейный тренер Андрей Назаров сегодня утром был замечен в аэропорту Шереметьево при посадке на рейс до Челябинска.
Общество
Noize MC оштрафовали за поэтический баттл со Шнуровым
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Общество
Люксовый бренд раскритиковали за напоминание о Холокосте
Люксовый бренд одежды Loewe раскритиковали за одежду, напоминающую о Холокосте, сообщает CNN.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики
Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
Происшествия
В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека
В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
По данным портала Spaceflight, в ходе проверки функционирования корабля при максимальном заполнении баков для метана и кислорода криогенной жидкостью на пусковом комплексе в районе Бока-Чика штата Техас произошел взрыв первого полномасштабного прототипа корабля Starship Mk1 компании SpaceX, передает ТАСС.
Гаджеты
Гибкий смартфон Motorola razr 2 может получить систему бокового управления Side-Touch
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Гаджеты
Стоимость смартфона Honor V30 удивляет
Чем ближе дата премьеры флагманских смартфонов Honor V30 и V30 Pro, тем больше подробностей о них мы узнаем.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник MQ-9.
Недвижимость
Цены на вторичную недвижимость прекращают движение
Средняя стоимость вторичной недвижимости в России составляет 66,05 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 0,3% дороже, чем в октябре, и на 8,4% превышает показатель ноября прошлого года.
Баскетбол
49 очков Лавина помогли «Чикаго» обыграть «Шарлотт»
Футбол
«Интер» выдал лучший старт за 69 лет
«Интер» разгромил «Торино» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии.