Экономика

Вестник КавказаВестник КавказаНовак: Иран попросил у России кредит в $2 млрд

Иран попросил у России кредит в $2 млрд для строительства электростанций, железных дорог и закупку вагонов для метрополитена, - сообщил сегодня министр энергетики Александр Новак.
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Иран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

Коммерсантъвчера в 11:12

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

RT на русскомвчера в 09:55

Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

РИА Новостивчера в 07:54

Иран попросил Россию добавить $2 млрд к кредиту

News.ruвчера в 08:00

Иран попросил у России кредит на строительство ГЭС и железных дорог

Взгляд.рувчера в 08:00

Иран просит у России в общей сложности до пяти миллиардов долларов в качестве кредита

Эхо Москвывчера в 08:31

Новак: Иран просит у России кредит на $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

ТАССвчера в 07:43
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Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru 22 ноября в 10:59
Происшествия

Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

Причиной ДТП в Оренбургской области, в котором погибли шесть человек, стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.
РИА Новости 02:56
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Происшествия

Пилот самолета скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Командир лайнера доложил о произошедшем диспетчерам ростовского авиаузла, после чего самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Платов".
Газета.Ru 03:04
Единоборства

Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
REGNUM 02:35
Армия и оружие

Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийском Хасеке

РБК вчера в 22:54
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Хоккей

Хоккейный тренер Назаров возвращается в Челябинск. Он может возглавить «Трактор»

Как сообщает в своем телеграм-канале хоккейный эксперт Игорь Жуков, известный хоккейный тренер Андрей Назаров сегодня утром был замечен в аэропорту Шереметьево при посадке на рейс до Челябинска.
31 канал Челябинска 03:12
Общество

Noize MC оштрафовали за поэтический баттл со Шнуровым

РИА Новости 02:21
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Спорт

В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Спорт-Экспресс вчера в 05:35
Общество

Люксовый бренд раскритиковали за напоминание о Холокосте

Люксовый бренд одежды Loewe раскритиковали за одежду, напоминающую о Холокосте, сообщает CNN.
Газета.Ru 00:21
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

РИА Новости 01:15
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК вчера в 17:57
Происшествия

В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

Известия 00:08
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия вчера в 16:43
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
UfacityNews.ru 21 ноября в 23:25
Происшествия

В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека

В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
REGNUM 02:49
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

По данным портала Spaceflight, в ходе проверки функционирования корабля при максимальном заполнении баков для метана и кислорода криогенной жидкостью на пусковом комплексе в районе Бока-Чика штата Техас произошел взрыв первого полномасштабного прототипа корабля Starship Mk1 компании SpaceX, передает ТАСС.
Инфорос 21 ноября в 04:01
Гаджеты

Гибкий смартфон Motorola razr 2 может получить систему бокового управления Side-Touch

3DNews 02:08
Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
ТАСС 22 ноября в 07:43
Футбол

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру вчера в 11:29
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 22 ноября в 06:58
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости 03:02
Гаджеты

Стоимость смартфона Honor V30 удивляет

Чем ближе дата премьеры флагманских смартфонов Honor V30 и V30 Pro, тем больше подробностей о них мы узнаем.
iXBT.com вчера в 00:49
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник MQ-9.
Тульская служба новостей вчера в 04:52
Недвижимость

Цены на вторичную недвижимость прекращают движение

Средняя стоимость вторичной недвижимости в России составляет 66,05 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 0,3% дороже, чем в октябре, и на 8,4% превышает показатель ноября прошлого года.
Коммерсантъ 02:05
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49 очков Лавина помогли «Чикаго» обыграть «Шарлотт»

Чемпионат 00:36
Футбол

«Интер» выдал лучший старт за 69 лет

«Интер» разгромил «Торино» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Матч ТВ 01:17
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