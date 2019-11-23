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Новак: Иран попросил у России кредит в $2 млрд

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Происшествия В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

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