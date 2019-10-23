Политика
ТАССТегеран приветствует договоренности Путина и Эрдогана по Сирии
Тегеран приветствует соглашение по Сирии, заключенное во вторник на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Об этом в среду заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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Иран поддержал решения Турции и России по освобождению Сирии от курдов-террористов
ФАН23 октября в 06:17
МИД Ирана поддержал решения Путина и Эрдогана по урегулированию ситуации в Сирии
Известия23 октября в 04:42
В Иране оценили соглашение Турции и России по прекращению огня в Сирии
RT на русском23 октября в 05:55
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Политика
В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.
Газета.Ru 05:52
Общество
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ вчера в 08:09
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Музыка
Хейли Болдуин снова лайкает фотки с Селеной Гомес
Напомним, что Гомес выпустила два трека, оба из которых, по мнению поклонников, посвящены Джастину Биберу и расставанию с ним.
Popcake 03:30
Футбол
Зобнин тренируется в общей группе и может сыграть с «Локо»
Последним присоединился Зобнин, он провел с основной группой порядка 4 тренировок.
Спорт-Экспресс 07:03
Футбол
Молодежка «Спартака» обыграла «Локомотив»
"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче 14-го тура молодежного первенства России — 1:0. Единственный мяч забил Николоз Кутателадзе.
Спорт-Экспресс 07:50
Общество
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.
Аргументы недели вчера в 00:41
Фигурное катание
Фигуристка Бестемьянова высказалась о Медведевой
Ранее сообщалось, что чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о выступлении Александры Трусовой в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде.
Газета.Ru 05:48
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии
Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».
РБК 03:16
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания вчера в 14:08
Теннис
Соболенко вышла в финал WTA Elite Trophy. В нем она сыграет с Бертенс
В финале турнира Соболенко сыграет с представительницей Голландии Кики Бертенс.
Спорт-Экспресс 08:01
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Кино
Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма вчера в 17:54
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
REGNUM 23 октября в 07:51
Общество
В Ростове трамвайные рельсы закатали в асфальт перед визитом патриарха
Рабочие рассказали изданию «161», что асфальт положили по специальной технологии: рельсы заливают на уровне дороги, чтобы пешеходы не спотыкались, и трамвай сам прорезает себе колею.
Дождь 06:28
Общество
Участники операции рассказали об освобождении заложников «Норд-Оста»
Участники операции рассказали об освобождении заложников, которые оказались в театральном центре на Дубровке во время теракта 2002 года.
Lenta.ru 06:11
Наука
В мексиканском туннеле XVII века нашли рисунки доколумбовой эпохи
Археологи нашли в Мехико 11 рисунков и барельефов доколумбовой эпохи, сообщается в пресс-релизе Национального института антропологии и истории (INAH).
N+1 вчера в 10:01
Футбол
Варга считает Гончаренко лучшим тренером современности
Варга отметил, что он давно следит за Гончеренко и считает его лучшим тренером современности.
Sport.ru 04:59
Шоу-бизнес
Бузову высмеяли за фальшивые ноты
News.ru вчера в 18:31
Общество
В Гидрометцентре объявили об окончании теплой осени
Период теплой погоды подходит к концу, и в ближайшие дни она вернется к норме, характерной для конца октября.
Общественное телевидение России вчера в 04:12
Общество
Умер работавший с ансамблем «Песняры» композитор Олег Молчан
Белорусский композитор Олег Молчан, работавший с ансамблем «Песняры», умер в возрасте 54 лет.
РБК 07:51
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28