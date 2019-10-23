Политика

ТАССТАССТегеран приветствует договоренности Путина и Эрдогана по Сирии

Тегеран приветствует соглашение по Сирии, заключенное во вторник на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Об этом в среду заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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Глава администрации президента ИРИ поддержал соглашение России и Турции

REGNUM24 октября в 12:51

Иран поддержал решения Турции и России по освобождению Сирии от курдов-террористов

ФАН23 октября в 06:17

Иран приветствовал решения Путина и Эрдогана по Сирии

Московский Комсомолец23 октября в 04:21

Тегеран приветствует договоренности Путина и Эрдогана по Сирии

ТАСС23 октября в 04:56

Иран готов помогать диалогу между Турцией и Сирией

РИА Новости23 октября в 04:54

МИД Ирана поддержал решения Путина и Эрдогана по урегулированию ситуации в Сирии

Известия23 октября в 04:42

В Иране оценили соглашение Турции и России по прекращению огня в Сирии

RT на русском23 октября в 05:55
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Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

РБК 04:38
Политика

В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.
Газета.Ru 05:52
Общество

Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
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В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Музыка

Хейли Болдуин снова лайкает фотки с Селеной Гомес

Напомним, что Гомес выпустила два трека, оба из которых, по мнению поклонников, посвящены Джастину Биберу и расставанию с ним.
Popcake 03:30
Футбол

Зобнин тренируется в общей группе и может сыграть с «Локо»

Последним присоединился Зобнин, он провел с основной группой порядка 4 тренировок.
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Футбол

Молодежка «Спартака» обыграла «Локомотив»

"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче 14-го тура молодежного первенства России — 1:0. Единственный мяч забил Николоз Кутателадзе.
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Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.
Аргументы недели вчера в 00:41
Фигурное катание

Фигуристка Бестемьянова высказалась о Медведевой

Ранее сообщалось, что чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о выступлении Александры Трусовой в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде.
Газета.Ru 05:48
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».
РБК 03:16
Культура

«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран

Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания вчера в 14:08
Теннис

Соболенко вышла в финал WTA Elite Trophy. В нем она сыграет с Бертенс

В финале турнира Соболенко сыграет с представительницей Голландии Кики Бертенс.
Спорт-Экспресс 08:01
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Кино

Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»

Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма вчера в 17:54
Политика

Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Армия и оружие

ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

РИА Новости 03:35
Армия и оружие

США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область

Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Музыка

Сургутянка покорила жюри на шоу «Голос» на Первом канале

NV86.ru 05:43
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

REGNUM 23 октября в 07:51
Общество

В Ростове трамвайные рельсы закатали в асфальт перед визитом патриарха

Рабочие рассказали изданию «161», что асфальт положили по специальной технологии: рельсы заливают на уровне дороги, чтобы пешеходы не спотыкались, и трамвай сам прорезает себе колею.
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Общество

Участники операции рассказали об освобождении заложников «Норд-Оста»

Участники операции рассказали об освобождении заложников, которые оказались в театральном центре на Дубровке во время теракта 2002 года.
Lenta.ru 06:11
Наука

В мексиканском туннеле XVII века нашли рисунки доколумбовой эпохи

Археологи нашли в Мехико 11 рисунков и барельефов доколумбовой эпохи, сообщается в пресс-релизе Национального института антропологии и истории (INAH).
N+1 вчера в 10:01
Футбол

Варга считает Гончаренко лучшим тренером современности

Варга отметил, что он давно следит за Гончеренко и считает его лучшим тренером современности.
Sport.ru 04:59
Шоу-бизнес

Бузову высмеяли за фальшивые ноты

News.ru вчера в 18:31
Общество

В Гидрометцентре объявили об окончании теплой осени

Период теплой погоды подходит к концу, и в ближайшие дни она вернется к норме, характерной для конца октября.
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Общество

Умер работавший с ансамблем «Песняры» композитор Олег Молчан

Белорусский композитор Олег Молчан, работавший с ансамблем «Песняры», умер в возрасте 54 лет.
РБК 07:51
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
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