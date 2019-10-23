Тегеран приветствует соглашение по Сирии, заключенное во вторник на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Об этом в среду заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Тегеран приветствует договоренности Путина и Эрдогана по Сирии

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