с чего всё началось

В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.

Власти Ирана объяснят причины задержания российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране. Об этом в субботу, 5 октября, сообщило посольство России в республике. По данным диппредставительства, оно находится в контакте с иранскими коллегами.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Политика Нидерланды решили не называть себя Голландией Нидерландское правительство решило, что страна больше не будет называть себя Голландией.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.

Культура Ксения Бородина станет членом жюри кастинга в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ В эту субботу, 5 октября, кастинг в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ пройдет на Дальнем Востоке сразу в двух городах: наставники проекта Мигель, Егор Дружинин, Татьяна Денисова, а также приглашенный член жюри Ксения Бородина в поисках лучшего танцовщика страны впервые побывают в Хабаровске, а затем заедут во Владивосток – уже вместе с опытным членом жюри Ольгой Бузовой.

Гаджеты Samsung снизила цены на флагманские смартфоны Galaxy S10 Samsung снизила цены на топовые версии смартфонов Galaxy S10, а точнее на модели с самым большим объёмом памяти.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Наука Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».

Общество Жители Гонконга протестуют против запретов на ношение масок Жители Гонконга 4 октября вышли на улицы города, чтобы выразить своё недовольство в отношении планов местных властей ввести запрет на ношение масок во время протестных акций.

Происшествия В ДТП в центре Читы погиб один человек Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Волейбол Российские волейболисты проиграли бразильцам на Кубке мира После четырех матчей сборная России занимает шестое место в турнирной таблице Кубка мира, одержав две победы.

Экономика Минфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.

Политика Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Политика Путин заявил о невозможности сдержать Китай Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.

Наука Выявлен вред сырых овощей для организма Ученые из Гарвардского университета в США и Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили вред сырых овощей для организма.

Шоу-бизнес Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Родители девушки уже давно одобрили ее выбор.

Политика Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.

Политика Пхеньян объявил о провале переговоров с США Отмечается, что делегации двух стран, которые возглавили Ким Мён Гиль и спецпредставитель по КНДР Стивен Биганан, прибыли ранее в субботу в шведский Стокгольм для переговоров.

Игры NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.

Происшествия В Британии назревает скандал после ДТП с участием жены дипломата США Произошедшее в Британии ДТП, в котором участвовала жена американского дипломата, повлекшее смерть молодого человека, может стать причиной конфликта между страной и США.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.