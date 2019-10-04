Политика

ИзвестияИзвестияТегеран разъяснит причины задержания россиянки Юзик

Власти Ирана объяснят причины задержания российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране. Об этом в субботу, 5 октября, сообщило посольство России в республике. По данным диппредставительства, оно находится в контакте с иранскими коллегами.
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Мария Захарова
В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.
— Мария Захарова, российский дипломатФонтанка.Ру вчера в 07:18
с чего всё началось
Бывший муж Юзик Борис Войцеховский рассказал
, что Юлия несколько лет работала в Тегеране корреспондентом, и недавно она вновь поехала туда по приглашению, но в аэропорту у нее отобрали паспорт.
Дождьвчера в 12:13

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В ближайшее время Тегеран официально разъяснит инцидент с задержанием российской журналистки Юлии Юзик

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