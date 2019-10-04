Политика
ИзвестияТегеран разъяснит причины задержания россиянки Юзик
Власти Ирана объяснят причины задержания российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране. Об этом в субботу, 5 октября, сообщило посольство России в республике. По данным диппредставительства, оно находится в контакте с иранскими коллегами.
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В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.
— Мария Захарова, российский дипломатФонтанка.Ру вчера в 07:18
с чего всё началось
Бывший муж Юзик Борис Войцеховский рассказал, что Юлия несколько лет работала в Тегеране корреспондентом, и недавно она вновь поехала туда по приглашению, но в аэропорту у нее отобрали паспорт.Дождьвчера в 12:13
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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
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Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
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Политика
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Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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Сбербанк выявил мошенника, пытавшегося похитить клиентскую информацию
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов, сообщает в субботу пресс-служба банка.
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Космос
Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри
Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 октября в интервью программе "Вести в субботу" прокомментировал возможный импичмент президента США Дональда Трампа.
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Космос
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"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
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Здоровье
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Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor вчера в 00:53
Спорт
Акименко и Иванюк стали призёрами ЧМ-2019 по прыжкам в высоту
Российский прыгун Михаил Акименко стал обладателем серебряной награды в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике, проходящем в Дохе.
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Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
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Медведев ответил на вопрос о вероятности возвращения военных на Кубу
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос о том, можно ли снова разместить военный контингент на Кубе, как это было во времена Советского Союза.
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Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
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ВОЗ отметила снижение потребления алкоголя в России
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Вместе-РФ 03 октября в 05:38