с чего всё началось

В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.

Власти Ирана объяснят причины задержания российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране. Об этом в субботу, 5 октября, сообщило посольство России в республике. По данным диппредставительства, оно находится в контакте с иранскими коллегами.

Происшествия На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Происшествия Сбербанк выявил мошенника, пытавшегося похитить клиентскую информацию Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов, сообщает в субботу пресс-служба банка.

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Политика Медведев оценил возможность импичмента Трампа Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 октября в интервью программе "Вести в субботу" прокомментировал возможный импичмент президента США Дональда Трампа.

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