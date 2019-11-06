Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна вновь уменьшит выполнение обязательств по ядерной сделке. Как передает корреспондент УтроNеws, с 6 ноября 2019 года Тегеран будет использовать центрифуги на объекте в Фордо. «С завтрашнего дня начнётся процесс ввода газа в Фордо», — заявил Рухани.

Иран заявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

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