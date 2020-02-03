Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыУтечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы украинского "Боинга". Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов.
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Иран больше не будет передавать Украине материалы по сбитому «Боингу»

Интерфакс06:12

Тегеран: утечка записи разговора диспетчеров повлияет на отношения с Киевом

Аргументы и Факты05:04

Власти Ирана отказываются передавать экспертам новые материалы, касающиеся расследования катастрофы украинского Боинга

Эхо Москвы06:08

Иран обвинил Украину в усложнении расследования катастрофы своего Boeing

Красная весна04:48

Утечка записи разговора диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины

Piter.tv04:15

Иранский чиновник оценил последствия утечки записи разговора диспетчеров при катастрофе Boeing

Взгляд.ру05:03

В Тегеране заявили, что утечка записи разговора диспетчеров повлияет на отношения с Киевом

ТАСС04:02
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Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Политика

Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
РБК 06:10
Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании.
Ведомости 05:57
Здоровье

Мишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.
Газета.Ru 04:17
Происшествия

Судьбу боксера Кушиташвили определит военный суд

Меру пресечения боксеру Георгию Кушиташвили, задержанного за незаконное хранение наркотиков, изберет военный суд.
Российская газета вчера в 12:06
Политика

Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Lenta.ru вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Технологии

ФАС обяжет Apple и Google отвечать за установку российского ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила американским разработчикам операционных систем Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских программ на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV на владельцев ОС.
ТК Звезда 04:17
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
РИА Новости 05:28
Происшествия

В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП

Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
РИА Новости 05:48
Политика

В Кремле рассказали о трудоустройстве всех бывших членов правительства

В воскресенье, 2 февраля, в Кремле рассказали о трудоустройстве всех бывших членов правительства.
Piter.tv вчера в 07:26
Происшествия

Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде

РИА Новости 05:58
Здоровье

Врач предупредила об опасности нехватки витамина D

Нехватка витамина D грозит частыми простудными заболеваниями зимой и весной, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
РИА Новости 06:00
Общество

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Интерфакс 04:14
Общество

В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение

Минимальное радиоактивное загрязнение зафиксировали на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область), сообщается на сайте института.
РИА Новости 05:52
Авто

GAC проверил новые минивэн и кроссовер российскими дорогами

Портал "Китайские автомобили" опубликовал фото минивэна GAC GN8 и кроссовера GS5, припаркованных у дилерского центра в Москве.
Российская газета 03:01
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Политика

Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

REGNUM 05:59
Происшествия

Пьяный россиянин изнасиловал жену на глазах несовершеннолетних дочерей

Lenta.ru 06:02
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Политика

Савченко: Зеленский идет не тем путем

Российская газета 00:54
Авто

Банк ВТБ запустил маркетплейс для автопродаж

Банк ВТБ совместно с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс, с помощью которого можно через каталог бронировать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять кредиты на них.
Shraibikus News 31 января в 09:43
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском 02:12
Игры

PlayStation 5 появилась на новых рендерах

Известный ресурс LetsGoDigital и итальянский дизайнер Snoreyn создали новые рендеры и видеоанонс PlayStation 5. Там же засветился и DualShock 5. До презентации устройства, кстати, остаётся немного — она должна состояться 15 февраля.
The GEEK 02:02
Здоровье

Иркутяне, не посещавшие Китай, требуют проверить их на коронавирус

Представитель инфекционной больницы заметила, что в Иркутске идёт сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, поэтому медики просят граждан соблюдать стандартные меры профилактики, которые относятся в том числе к коронавирусам: ограничить посещение мест массового скопления людей в закрытых помещениях, чаще мыть руки с мылом, в случае необходимости надевать медицинскую маску.
АиФ Иркутск 03:09
Хоккей

«Металлург» расторг контракт с Паршиным

Спорт-Экспресс 05:32
Происшествия

Завершено расследование убийства в Петербурге активистки Григорьевой

RT на русском 05:37
Происшествия

Семьям погибших на заводе в Мценске выплатят по 200 тысяч рублей

РИА Новости 05:26
Политика

Глава ДНР подтвердил проверки жителей с украинскими паспортами

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал информацию о задержании местных жителей с украинскими паспортами и номерами машин в начале года.
Lenta.ru 05:08
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