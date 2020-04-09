с чего всё началось

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК. "Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение", — сказал ТАСС источник, знающий позицию Саудовской Аравии.

Общество СК завел три уголовных дела из-за фейков о коронавирусе «В Главном следственном управлении возбуждены три уголовных дела по статье 207.1 УК РФ по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения», — сообщили в СК РФ.

Здоровье Академик РАН предсказал новые вспышки коронавируса в будущем Москва, 7 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Даже если человечеству удастся побороть начавшуюся в отдельных регионах пандемию коронавируса, вспышки заболеваемости этой инфекцией будут происходить в будущем.

Общество В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Финансы Курс доллара упал ниже 74 рублей В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.

Общество Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

Экономика Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19 В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.

Энергетика В России рухнуло производство бензина Производство бензина в России рухнуло — его объемы сократились на 18,9 процента за первую неделю апреля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Хоккей Слепышев: «Принял решение ближайшие 2 года провести в ЦСКА» Форвард ХК ЦСКА Антон Слепышев рассказал, что принял решение продолжить карьеру в московском клубе, несмотря на имевшееся у него предложение от клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

Религия Коронавирус выявили у восьми московских священников У восьми священнослужителей московских храмов выявлен коронавирус, сообщается в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Происшествия В Воронеже дочь больного COVID-19 сбежала из больницы на маршрутке Воронеж, 9 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Жительница Воронежа, у отца которой диагностировали COVID-19, отказалась остаться в больнице и сдать тест, а затем сбежала — женщину полицейские задержали в момент, когда она ехала домой в маршрутном автобусе.

Киберспорт Riot банит игроков, торгующих ключами Valorant Как сообщает Riot в твиттере, компания забанила множество аккаунтов с доступом к бета-тесту Valorant за продажу ключей.

Шоу-бизнес Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Здоровье 54 человека уже болеют коронавирусом в Оренбуржье Фото: Министерство здравоохранения РФ 54 случая новой коронавирусной инфекции уже зарегистрировано в Оренбургской области, сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.