Энергетика

Вести.RuВести.RuСаудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК. "Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение", — сказал ТАСС источник, знающий позицию Саудовской Аравии.
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с чего всё началось
В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила
, что Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 4 млн барр. в сутки, а Россия — на 2 млн барр.
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