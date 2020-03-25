Энергетика
Ruposters.ruТехасские нефтяники намерены договариваться с Россией
Член комиссии правительства штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.
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Комиссар США по вопросам нефти надеется обсудить с Новаком стоимость энергоресурсов
Экономика сегодня24 марта в 13:47
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