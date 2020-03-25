Энергетика

Ruposters.ruRuposters.ruТехасские нефтяники намерены договариваться с Россией

Член комиссии правительства штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Politico: представитель нефтяного регулятора США хочет обсудить с Новаком нефтяные вопросы

ТАСС24 марта в 11:16

Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

РБК24 марта в 15:09

Высокопоставленный американский нефтяник захотел поговорить с Новаком

News.ru24 марта в 12:22

Сводки с нефтяного рынка: техасцы дрогнули первыми

ПРАЙМ24 марта в 04:04

Нефтяники США собрались договориться с Россией

Lenta.ruвчера в 03:43

Комиссар США по вопросам нефти надеется обсудить с Новаком стоимость энергоресурсов

Экономика сегодня24 марта в 13:47

Сланцевики США заявили, что готовы к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Красная весна24 марта в 16:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 00:30, Ашберн

Комментарии

Общество

Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек

Число жертв коронавирусной пневмонии на территории США превысило 1 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Взгляд.ру 00:18
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Вести.Ru вчера в 06:15
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Здоровье

Депздрав Москвы объяснил алгоритм лечения от коронавируса на дому

От коронавируса можно лечиться дома - За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 - в Москве.
Газета.Ru вчера в 01:48
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 18:58
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru вчера в 15:37
Общество

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Ведомости вчера в 23:45
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю

Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество

Минобрнауки: Студенты российских вузов отправятся на каникулы

Студенты российских вузов уходят на каникулы. Они начнутся 28 марта, а завершатся пятого апреля.
Российская газета вчера в 19:55
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Lenta.ru вчера в 23:56
Общество

В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом

Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
REGNUM вчера в 05:33
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Газета.Ru 24 марта в 17:03
Музыка

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big снялся в рекламе adidas

Танцор Дмитрий Красилов, который появился в клипе Little Big на трек «Uno», стал всеобщим любимцем и получил доброе прозвище Пухляш, снялся в рекламе adidas.
Афиша Daily 24 марта в 13:32
Общество

Эксперты оценили последствия нерабочей недели из-за коронавируса

Российские предприниматели смогут без значительных потерь пережить неделю, объявленную нерабочей с целью предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса нового типа.
РИА Новости вчера в 21:56
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Гаджеты

Опубликовано первое фото с камеры Honor 30S

В сети появилась первая фотография, сделанная на основную камеру смартфона Honor 30S, выход которого ожидается 30 марта.
Megaobzor.com вчера в 15:03
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Финансы

Экономист: Предложения Путина — прямое стимулирование вывода денег из банков

Новый налог на доходы по вкладам повлияет на вывод денег из банков, а дефицит бюджета из-за выхода из ОПЕК+ будет погашен за счет населения, считает профессор Василий Солодков, возглавляющий банковский институт ВШЭ.
Росбалт вчера в 23:59
Авто

Новый Cadillac Escalade превратили в роскошный мобильный офис

Тюнеры превратили интерьер нового внедорожника Escalade в мобильный офис, имеющий два больших кресла и пару менее роскошных сидений напротив.
Тарантас Ньюс вчера в 06:13
Происшествия

Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях

Обвиняемый в теракте в мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека.
РБК вчера в 21:26
Игры

Rockstar возобновила продажу цифровых копий GTA IV

Пользователи, которые ранее приобрели GTA IV или Episodes from Liberty City, получили вторую часть полного издания бесплатно.
CyberSport.ru вчера в 11:48
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Здоровье

Врач рассказала об опасности коронавируса для молодых людей

Например, британский врач и член парламента Розена Эллин-Хан рассказала об опасности нового коронавируса для молодых людей.
Ferra вчера в 23:22
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Известия вчера в 07:10
Политика

ЦИК официально объявил Бжания президентом Абхазии

Центральная избирательная комиссия Абхазии официально заявила, что на повторных выборах президента победу одержал лидер оппозиции Аслан Бжания.
Sputnik Южная Осетия 24 марта в 06:07
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка Инна Макарова

Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.
Московский Комсомолец вчера в 07:06
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное