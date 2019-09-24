Футбол
Sportbox.RUТехнический спонсор подал в суд на «Ливерпуль»
«Ливерпулю» придется судиться с поставщиком формы New Balance, поскольку клуб пытался заключить рекордный контракт с Nike. В данный момент «Ливерпуль» связан с New Balance действующим шестилетним контрактом на сумму 45 миллионов фунтов в год, который истекает по окончании этого сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Футбол
Гвардиола может возглавить «Ювентус»
ProstoProSport 12:06
Игры
Red Dead Redemption 2 снова получила возрастной рейтинг в Австралии
В конце августа Rockstar попыталась получить возрастной рейтинг в Австралии для своего таинственного проекта под названием Bonaire.
Игромания.ру 03:07
Экономика
Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 09:10
Гаджеты
Xiaomi представила многогранный смартфон
Китайская компания Xiaomi анонсировала сегодня, 24 сентября, в Пекине сразу несколько своих новых продуктов, в том числе и концептуальный смартфон Mi MIX Alpha, который, по словам представителей компании, является выражением представлений Xiaomi о будущем телефонов в эпоху 5G.
Коммерсантъ 10:50
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Политика
Трамп пообещал миру, что США не станут социалистической страной
Президент США Дональд Трамп пообещал с трибуны Генассамблеи ООН, что его страна никогда не станет социалистической.
Московский Комсомолец 12:02
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис 12:16
Культура
Во Франции случайно обнаружили шедевр эпохи Возрождения
Женщина обнаружила работу XIII века флорентийского живописца Джованни Чимабуэ на кухне в доме в Компьене, недалеко от Парижа, сообщает The Guardian.
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес
Неоперабельна: врачи вынесли решение об опухоли Анастасии Заворотнюк
Врачи пришли к выводу, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. Теперь состояние актрисы будут поддерживать только медикаментозно.
WMJ.ru 04:22
Футбол
Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»
«Монако» огласил заявку на матч против «Ниццы» в рамках 7-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ вчера в 22:56
Армия и оружие
Китайские войска покидают Оренбургскую область
Только на полигоне Донгуз под Оренбургом в период с 16 по 21 сентября принимали участие 28 самолетов и вертолетов КНР.
56orb.ru 07:56
Авто
Опубликовали данные о Kia Sorento нового поколения
В Сети накануне появилось рендерное изображение новинки, которое дает представление о том, как может выглядеть корейский внедорожник следующей генерации.
32CARS.ru 22 сентября в 13:56
Общество
Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне
Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.
Газета.Ru 11:21
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Политика
Помилованный Сенцов признался, что готов пожать руку Путину
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину, если за одним рукопожатием будет следовать освобождение одного гражданина Украины из мест лишения свободы в России.
URA.Ru 06:25
Общество
Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября
С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.
Газета.Ru 09:45
Путешествия
Большинство россиян провели свой летний отпуск дома
11% опрошенных смогли съездить в другой город России, за границей провели летний отпуск 8% граждан, среди которых большая часть – молодые люди в возрасте до 24 лет (15%).
Государственные Вести 10:28
Происшествия
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Экономика
Управляющие деньгами богатейших людей начали готовиться к кризису
Более половины (55%) семейных офисов (family office), которые управляют активами состоятельных людей, готовятся к рецессии.
Forbes 10:53
Футбол
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
Происшествия
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.
REGNUM 06:09
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС 22 сентября в 17:37
Политика
В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН
Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Российская газета 06:58