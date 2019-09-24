Футбол
Sportbox.RUТехнический спонсор подал в суд на «Ливерпуль»
«Ливерпулю» придется судиться с поставщиком формы New Balance, поскольку клуб пытался заключить рекордный контракт с Nike. В данный момент «Ливерпуль» связан с New Balance действующим шестилетним контрактом на сумму 45 миллионов фунтов в год, который истекает по окончании этого сезона.
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Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Sportbox.RU вчера в 12:13
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 07:17
Политика
Европейский суд отменил санкции против Януковича
Европейский суд решил снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет «МК».
Ореанда-Новости 06:55
Футбол
18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года
Чемпионат вчера в 14:56
Общество
Росавиация разъяснила правила постановки дронов на учет
Воздушные суда, которые были куплены до вступления в силу правил учета, по ним заявления должны быть поданы в течение 30 дней.
РИА Новости 12:22
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе
После ухода политолога из студии, ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Экономика
Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»
Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
РБК 14:39
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.
Культуромания вчера в 09:18
Футбол
Головин забил свой первый гол в сезоне за «Монако»
Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".
РИА Новости 15:40
Хоккей
«Витязь» обыграл «Автомобилист», одержав восьмую победу подряд
Советский спорт 15:19
Авто
В России начнут собирать полноприводные минивэны Peugeot и Citroen
32CARS.ru вчера в 07:05
Происшествия
Житель Башкирии дважды изнасиловал в машине 17-летнюю племянницу
По предварительным данным, мужчина надругался над родственницей дважды: оба раза он вывозил девушку на машине в поле, где совершал в отношении нее действия сексуального характера.
ГТРК Башкортостан 10:04
Политика
Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Авто
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
РБК вчера в 17:00
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Политика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне.
Газета.Ru 14:34
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»
«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— отмечает Федор Попов.
Коммерсантъ 13:03
Футбол
Барселона — Вильярреал 2:1 (Перерыв)
В предыдущем туре «Барселона» обыграл «Вальядолид» (2:0). Букмекер Pinnacle не сомневается в победе «Барселоны», предлагая на это коэффициент 1.3.
Vprognoze.ru 13:20
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Происшествия
Актер Павел Устинов выразил поддержку фигурантам «московского дела»
Актер Павел Устинов выразил благодарность всем, кто выступил в его защиту и пообещал поддерживать других фигурантов «московского дела» «всеми возможными способами».
Афиша Daily 15:30
Происшествия
Эвакуация с горевшей в Тихом океане плавбазы «Петр Житников» завершена
Интерфакс вчера в 21:08
Политика
США рассекретят информацию по расследованию атак на саудовские НПЗ
США намерены рассекретить информацию по расследованию атак на Саудовскую Аравию, заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
РИА Новости 15:06