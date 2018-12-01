Футбол
Sportbox.RUТехнический спонсор подал в суд на «Ливерпуль»
«Ливерпулю» придется судиться с поставщиком формы New Balance, поскольку клуб пытался заключить рекордный контракт с Nike. В данный момент «Ливерпуль» связан с New Balance действующим шестилетним контрактом на сумму 45 миллионов фунтов в год, который истекает по окончании этого сезона.
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Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Общество
Меган Маркл сняла дорогое кольцо во время поездки в Африку
Герцогиня Сассекская Меган сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время тура по Африке.
Lenta.ru 07:19
Политика
Адвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину
Защита бывшего украинского президента Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину.
RT на русском 04:23
Авто
Nissan представил обновленный внедорожник Patrol
Японская компания Nissan представила обновленный Nissan Patrol.
Автоновости дня 07:52
Политика
Верховный суд Испании одобрил решение о перезахоронении Франко
Верховный суд Испании отклонил иск родственников диктатора Франциско Франко, выступающих против решения испанского правительства организовать перенос его останков из базилики в мемориальном комплексе Долина Павших, сообщила газета El Mundo.
РБК 09:03
Происшествия
Назван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника
В Кировской области подросток готовил массовое убийство в школе из-за проблем с другими учениками, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
Взгляд.ру 07:05
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По железнодорожной части Крымского моста проехал тестовый поезд с журналистами. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает ТАСС.
Известия 08:08
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой
Прическу актрисы обсуждают в Сети Звезда картин "Малена", "Страсти Христовы" и "Братья Гримм" Моника Беллуччи долгие годы не изменяла своему стилю и длинным волосам, экспериментируя лишь с оттенками локонов.
WomanHit.ru 03:21
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Технологии
В России разрабатывают определение личности абонента по лицу и голосу
В России разрабатывают систему удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, которая, как предполагается, значительно облегчит процесс регистрации в сети.
RT на русском 00:22
Шоу-бизнес
Врачей Заворотнюк пытаются подкупить миллионом рублей
Персонал частной клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, пытаются подкупить журналисты.
URA.Ru 05:39
Футбол
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
Футбол
Карпов стал первым футболистом 2002 года рождения, сыгравшим в РПЛ
Защитник ЦСКА Вадим Карпов стал первым футболистом 2002 года рождения, который сыграл в матче Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат вчера в 05:22
Здоровье
В Салехарде пропала вакцина от гриппа
В Салехарде исчезла вакцина от гриппа.
Подмосковье Сегодня 05:11
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Здоровье
Малышева объяснила долголетие россиян
РИА Новости 08:02
Происшествия
Россияне отсудили миллион за забытые в теле новорожденной салфетки
В Чите медсестра Забайкальского краевого перинатального центра забыла салфетки во влагалище новорожденной девочки, о чем стало известно лишь спустя три месяца после выписки.
Lenta.ru 08:59
Финансы
Курс евро опустился до уровня 2018 года
Курс евро опустился ниже 70 руб./€ на Московской бирже. На момент публикации материала он достигал отметки 69,92 руб.
Коммерсантъ 05:07
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Происшествия
Похититель картины Куинджи из Третьяковки хотел «хайпануть»
Ранее прокурор обращала внимание суда на то, что на картине после действий Чуприкова остались царапины, местами наблюдается "утрата слоя краски до основы".
РИА Новости 09:20
Политика
Британский парламент возобновит работу 25 сентября
Парламент Великобритании возобновит свою работу в среду, 25 сентября. Об этом сообщил спикер палаты общин Джон Беркоу.
RT на русском 07:37
Наука
Ученые обнаружили неизвестный минерал внутри алмаза
Planet Today 09:01
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Культура
Картину эпохи Ренессанса нашли на кухне французской пенсионерки
Российская газета 09:29