Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUТехнический спонсор подал в суд на «Ливерпуль»

«Ливерпулю» придется судиться с поставщиком формы New Balance, поскольку клуб пытался заключить рекордный контракт с Nike. В данный момент «Ливерпуль» связан с New Balance действующим шестилетним контрактом на сумму 45 миллионов фунтов в год, который истекает по окончании этого сезона.
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New Balance судится с «Ливерпулем» за право остаться спонсором. Клуб хочет работать с Nike

Sport24.ru11:09

Технический спонсор подал в суд на «Ливерпуль»

Sportbox.RU07:14

«Ливерпуль» судится с техническим спонсором

Спорт-Экспресс06:00

New Balance судится с «Ливерпулем» за право остаться его техническим спонсором

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New Balance судится с «Ливерпулем» за право остаться его техническим спонсором

Sports.ru02:57

Daily Mail: Nike предлагает «Ливерпулю» контракт. Это рекордная сумма для клубов АПЛ

Бомбардир.ру01:30

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Metaratingsвчера в 13:10
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