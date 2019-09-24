Футбол
Sportbox.RUТехнический спонсор подал в суд на «Ливерпуль»
«Ливерпулю» придется судиться с поставщиком формы New Balance, поскольку клуб пытался заключить рекордный контракт с Nike. В данный момент «Ливерпуль» связан с New Balance действующим шестилетним контрактом на сумму 45 миллионов фунтов в год, который истекает по окончании этого сезона.
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Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Политика
Зеленский анонсировал «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины, прибывший в Нью-Йорк, для участия в Генассамблее ООН, анонсировал «мощную встречу» с американским коллегой Дональдом Трампом.
Южный Федеральный 04:43
Общество
Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву
RT на русском 06:43
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
РИА Новости вчера в 08:23
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами дали визы в Германию
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получают визы в Германию в свои новые российские паспорта.
Lenta.ru 09:06
Общество
Авторы Batman: Arkham Origins продолжают тизерить нового «Бэтмена»
WB Montreal, создатели Batman: Arkham Origins, начали всерьёз тизерить новую часть «Бэтмена» после вчерашнего намёка с поздравлениями величайшего детектива.
Игромания.ру вчера в 13:27
Кино
Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.
RuNews24.ru вчера в 04:13
Происшествия
ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники
Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Кино
Вышел полноценный трейлер «Пути: Во все тяжкие»
Вышел полноценный трейлер фильма «Путь: Во все тяжкие». Главную роль в киноленте сыграет Аарон Пол.
Культуромания 10:14
Гаджеты
Представлены беспроводные наушники Xiaomi Air 2
iXBT.com 05:12
Экономика
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК вчера в 04:52
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Финансы
В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам
Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.
RT на русском 10:05
Политика
Глава Нацполиции Украины подал в отставку
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
RT на русском 10:06
Футбол
Клопп считает, что его преемником в «Ливерпуле» должен стать Джеррард
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о судьбе команды после его ухода.
Чемпионат 09:58
Армия и оружие
Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ
Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.
RT на русском 11:02
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ 22 сентября в 18:10
Политика
МИД Эстонии отрицает освобождение страны Красной армией
22 сентября МИД РФ опубликовал советские документы из фондов Центрального архива военного ведомства, в которых говорится об освобождении Эстонии Красной армией.
RuNews24.ru вчера в 11:03
Политика
Жаров напомнил Facebook и Twitter сроки локализации баз данных в РФ
В январе 2019-го Роскомнадзор получил от Twitter и Facebook ответы на запросы о локализации баз данных.
Известия 09:30
Экономика
Рожь в России дорожает из-за сокращения урожая
В России существенно дорожает рожь, причина - сокращение урожая. Но без ржаного хлеба страна не останется, отмечает компания "ПроЗерно".
Вести.Финанс 10:04
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Общество
В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи
В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Энергетика
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Тянет резину Между тем Дания — главное препятствие на пути завершения строительства "Северного потока — 2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.
РИА Новости вчера в 01:00
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии
Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
Российская газета 02:15
Политика
В Крыму назвали условия для введения морской границы с Украиной
Накануне украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 07:34