«Ливерпулю» придется судиться с поставщиком формы New Balance, поскольку клуб пытался заключить рекордный контракт с Nike. В данный момент «Ливерпуль» связан с New Balance действующим шестилетним контрактом на сумму 45 миллионов фунтов в год, который истекает по окончании этого сезона.

Технический спонсор подал в суд на «Ливерпуль»

Технологии Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Политика Зеленский анонсировал «мощную» встречу с Трампом Президент Украины, прибывший в Нью-Йорк, для участия в Генассамблее ООН, анонсировал «мощную встречу» с американским коллегой Дональдом Трампом.

Политика Жителям Донбасса с российскими паспортами дали визы в Германию Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получают визы в Германию в свои новые российские паспорта.

Общество Авторы Batman: Arkham Origins продолжают тизерить нового «Бэтмена» WB Montreal, создатели Batman: Arkham Origins, начали всерьёз тизерить новую часть «Бэтмена» после вчерашнего намёка с поздравлениями величайшего детектива.

Кино Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.

Происшествия ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.

Политика Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.

Кино Вышел полноценный трейлер «Пути: Во все тяжкие» Вышел полноценный трейлер фильма «Путь: Во все тяжкие». Главную роль в киноленте сыграет Аарон Пол.

Экономика «Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Финансы В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.

Политика Глава Нацполиции Украины подал в отставку Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».

Армия и оружие Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.

Экономика ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.

Политика МИД Эстонии отрицает освобождение страны Красной армией 22 сентября МИД РФ опубликовал советские документы из фондов Центрального архива военного ведомства, в которых говорится об освобождении Эстонии Красной армией.

Политика Жаров напомнил Facebook и Twitter сроки локализации баз данных в РФ В январе 2019-го Роскомнадзор получил от Twitter и Facebook ответы на запросы о локализации баз данных.

Экономика Рожь в России дорожает из-за сокращения урожая В России существенно дорожает рожь, причина - сокращение урожая. Но без ржаного хлеба страна не останется, отмечает компания "ПроЗерно".

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Общество В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.

Энергетика Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа Тянет резину Между тем Дания — главное препятствие на пути завершения строительства "Северного потока — 2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.

Армия и оружие В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.