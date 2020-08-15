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Техперсонал Белтелерадиокомпании намерен устроить забастовку

Техперсонал Белтелерадиокомпании намерен устроить забастовку в соответствии с законом, обеспечив бесперебойность вещания. Об этом сообщил глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать

Техперсонал Белтелерадиокомпании намерен бастовать в соответствии с законом, перебоями с вещанием это не грозит, заявил РИА Новости глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
РИА Новости17:27
Подробнее о событии
РБК

Союз журналистов подтвердил решение персонала Белтелерадио бастовать

РБК18:10
Коммерсантъ

Техперсонал белорусского гостелевидения намерен бастовать

Коммерсантъ17:54
RT на русском

Техперсонал Белтелерадиокомпании заявил о готовности бастовать

RT на русском17:32
РИА Новости

Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать

РИА Новости17:27
Life.ru

Ряд сотрудников Белтелерадиокомпании заявили о намерении бастовать

Life.ru17:19
Московский Комсомолец

Союз журналистов Белоруссии подтвердил решение персонала Белтерерадио бастовать

Московский Комсомолец17:17
Газета.Ru

Союз журналистов Белоруссии подтвердил решение техперсонала Белтелерадио бастовать

Газета.Ru17:08

Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»

Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды Bora-hansgrohe попал под машину незадолго до финиша однодневной монументальной классической гонки "Джиро ди Ломбардия", сообщается в релизе пресс-службы Международного союза велосипедистов (UCI).
РИА Новостивчера в 15:41

В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу

«Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя МВД России Ирину Волк.
Парламентская газетавчера в 11:49
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Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Китайская активность на энергетическом рынке заставила множество специалистов начать говорить о невостребованности проекта России и Китая под названием «Сила Сибири», который был запущен в конце предыдущего года.
ToDay News Ufaвчера в 10:18
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Жонглировавший ребенком в Сочи отец рассказал о «маленьких обезьянках»

"Могу пояснить следующее: на видео видно, как я достаточно, в общем-то, небрежно обращаюсь с ребенком, и может возникнуть впечатление, что есть некая с моей стороны небрежность", - заявил отец ребенка.
РИА Новости18:44

На крупном воронежском предприятии коронавирусом заболели 254 человека

По состоянию на 13 августа в Воронежском центре ракетного двигателестроения коронавирус выявили в общей сложности у 254 человек, в том числе у 10 сотрудников – за минувшую неделю.
Обозреватель Врнвчера в 10:41
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Над Кремлем пролетел ЛГБТ-флаг

Как пояснил изданию Донской, акция — его реакция на возмущение чиновников ЛГБТ-флагами на стенах посольств нескольких стран в Москве, вывешенных в конце июня, а также на разгром неизвестными его галереи в центре столицы.
Lenta.ru18:06
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Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Смартфоны Huawei и Honor могут лишиться обновлений системы

Как сообщает ToDay News Ufa, бан, который был введен в прошлом году, в настоящее время запрещает американским компаниям экспортировать технологии компании Huawei, однако временная лицензия позволяла поставщикам ПО из Соединенных Штатов Америки продолжать отправлять обновления на мобильные устройства китайской компании.
ToDay News Ufaвчера в 13:03
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В ДТП под Тамбовом погибли три человека

«На просёлочной дороге неподалёку от села Ярославка Никифоровского района в частично заполненном водой канале обнаружен перевёрнутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек, двое из которых являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 14:27
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