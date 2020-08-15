Техперсонал Белтелерадиокомпании намерен устроить забастовку
Смотрите также
AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
США одобрили продажи 90 истребителей F-16 на $62 млрд
Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»
В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу
Чак Норрис записал обращение с угрозами Александру Лукашенко
Жонглировавший ребенком в Сочи отец рассказал о «маленьких обезьянках»
В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых
Над Кремлем пролетел ЛГБТ-флаг
Подольская официально подтвердила слухи о беременности
Авербух раскрыл детали нового сезона шоу «Ледниковый период»
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей
В Петербурге автомобиль сбил инспектора ГИБДД
Утверждены правила субсидирования станкоинструментальных предприятий
США и Польша подписали соглашение об усиленном военном сотрудничестве
У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста
Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать
Бойцы ОМОНа зашли в здание государственной телекомпании в Минске
«80% готовы бастовать»: сотрудник белорусского госканала рассказал о встрече с представителями президента
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
Техперсонал Белтелерадиокомпании намерен устроить забастовку в соответствии с законом, обеспечив бесперебойность вещания. Об этом сообщил глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
Техперсонал Белтелерадиокомпании намерен бастовать в соответствии с законом, перебоями с вещанием это не грозит, заявил РИА Новости глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
РИА Новости17:27
Подробнее о событии
Союз журналистов Белоруссии подтвердил решение персонала Белтерерадио бастовать
Московский Комсомолец17:17