Экономика

Курс делаКурс делаТекслер пообещал поднять зарплаты южноуральцев в полтора раза

Средняя зарплата составляет около 37, 2 тысяч рублей. В сравнении с 2018 годом доход среднестатистического южноуральца увеличится в полтора раза. Сам Текслер признается, амбиции есть, но при этом надеется, что ежегодный рост зарплат обгонит индекс потребительских цен.
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Сергей Зырянов: «Деловые встречи Алексея Текслера дадут толчок развитию бизнеса»

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За счет чего должны вырасти зарплаты южноуральцев

Polit74.ruвчера в 05:41
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Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явился в пятницу на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после того, как ранее было принято решение о его принудительной доставке из-за постоянного игнорирования вызовов к следователям.
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Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что вопрос о снижении налогов на труд рассматривается российским правительством, однако к нему необходимо подходить аккуратно.
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Российский политик. Губернатор Челябинской области с 20 сентября 2019.
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