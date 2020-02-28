Экономика
Курс делаТекслер пообещал поднять зарплаты южноуральцев в полтора раза
Средняя зарплата составляет около 37, 2 тысяч рублей. В сравнении с 2018 годом доход среднестатистического южноуральца увеличится в полтора раза. Сам Текслер признается, амбиции есть, но при этом надеется, что ежегодный рост зарплат обгонит индекс потребительских цен.
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Сергей Зырянов: «Деловые встречи Алексея Текслера дадут толчок развитию бизнеса»
Губерния (г. Челябинск)03:28
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