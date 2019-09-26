Политика
РБКТекст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили
Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен. Об этом в своем Twitter написал член комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Крис Стюарт.
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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
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Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
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В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине
Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
RT на русском вчера в 23:59
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Аллегри может возглавить «Тоттенхэм»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов возглавить «Тоттенхэм», сообщает The Sun.
Бомбардир.ру 02:31
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Венера могла быть пригодной для жизни
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
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В Сибири прокуратура отменила школьные правила о «звонке для учителя»
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Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
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Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»
Известия вчера в 08:02
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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
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Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
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Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Авто
Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона
Subaru покажет на Токийском автосалоне прототип универсала Levorg нового поколения.
110km.ru вчера в 17:29
Футбол
«Барселона» подтвердила новую травму Месси
Уже в первом матче после месячного восстановления после травмы нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил новое повреждение.
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«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
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Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:31
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24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
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Комедию о Гитлере «Кролик Джоджо» не покажут в России
Piter.tv вчера в 08:33
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Правительство Республики Коми откликнулось на предложение экспертов регионального отделения Общероссийского народного фронта закупать в муниципалитетах служебное жилье для врачей за счет средств республиканского бюджета с возможностью бесплатной приватизации через 10 лет.
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