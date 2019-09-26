Политика

РБКРБКТекст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили

Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен. Об этом в своем Twitter написал член комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Крис Стюарт.
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В США рассекретили текст жалобы информатора на разговор Зеленского и Трампа

News.ru03:11

СМИ рассекретили разговор Трампа с Зеленским

Газета.Ru03:30

Рассекречен текст жалобы осведомителя на беседу Трампа с Зеленским

iReactor03:27

Рассекречен текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским

Discover2403:37

Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским

Московский Комсомолец02:51

Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили

РБК02:00

СМИ: текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским рассекречен

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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