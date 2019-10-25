Футбол
Высота 102Текстильщик — Ротор 0:1
ФНЛ, сегодня
Стадион «Текстильщик»
Сегодня "Ротор" провел в Иваново матч 20-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020. Соперниками волгоградцев стали футболисты команды «Текстильщик». Как сообщает ИА "Высота 102", игра завершилась со счетом 1:0.
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