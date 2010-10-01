Коронавирус

News.ruNews.ru«Текстильщик» намерен доиграть сезон ФНЛ

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Задача доигрывать сезон пока перед клубом не снимается, — сказал Ермаков корреспонденту NEWS.ru. Ранее ФК «Армавир» объявил о снятии команды с чемпионата ФНЛ из-за невыполнения условий лицензирования и непредсказуемой ситуации с продолжением первенства с учётом пандемии коронавируса.
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