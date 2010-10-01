Коронавирус
News.ru«Текстильщик» намерен доиграть сезон ФНЛ
Задача доигрывать сезон пока перед клубом не снимается, — сказал Ермаков корреспонденту NEWS.ru. Ранее ФК «Армавир» объявил о снятии команды с чемпионата ФНЛ из-за невыполнения условий лицензирования и непредсказуемой ситуации с продолжением первенства с учётом пандемии коронавируса.
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Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
Экономика
В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб
Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
РБК 20:51
Футбол
Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу
Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа 06:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Футбол
Уткин высказался об уходе Путина с поста президента
Известный видеоблогер и футбольный журналист Василий Уткин дал онлайн-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором ответил на самые острые вопросы.
Евро-футбол.ру 18:31
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Технологии
Sony планирует ограниченное производство PlayStation 5 в первый год
По словам информаторов Bloomberg, Sony планирует выпустить гораздо меньше единиц новой PlayStation 5 в первый год по сравнению с запуском консоли предыдущего поколения.
3DNews 05:18
Здоровье
Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус
По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец 20:08
Здоровье
Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Иммунная система человека при коронавирусе в ряде случаев может выдавать повышенную реакцию. Это способно привести к осложнениям.
РЕН ТВ 19:26
Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Кино
Определен лучший фильм для домашнего просмотра
AmurMedia.ru вчера в 20:35
Недвижимость
Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
Общество
Forbes представил рейтинг богатейших бизнесменов России
Журнал Forbes представил рейтинг богатейших бизнесменов России по итогам 2019 года.
Инфорос 05:17
Общество
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.
News.ru 15:52
Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 11:06
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Шоу-бизнес
Принца Гарри и Меган Маркл защитила родственница из королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов семьи королевы с 1 апреля 2020 года.
News.ru вчера в 14:31
Авто
Названы самые угоняемые марки авто в Санкт-Петербурге
Рейтинг самых угоняемых автомобилей страховая компания сделала исходя из обращались в «АльфаСтрахование» владельцев машин для возмещения по каско в связи с угоном.
REGNUM вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Джонни Депп зарегистрировался в Instagram
Сам Джонни Депп подписался на 29 аккаунтов, в том числе на свою бывшую жену Ванессу Паради, дочь Лили-Роуз Депп, на режиссёра Тима Бертона, актрису Пенелопу Крус и модель Кару Делевинь.
Говорит Москва 12:19
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru вчера в 04:43
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Коммерсантъ 17:01
Общество
Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом
В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Политика
В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
Здоровье
Китайские медэксперты поделились опытом с медиками московской больницы
"16 апреля группа китайских медэкспертов, прибывшая в РФ для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19, посетила Городскую клиническую больницу №67, обменялась опытом с главным врачом больницы Андреем Шкодой и специалистами больницы, а также осмотрела лаборатории для выявления коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:27
Общество
В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля, заявил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:06