Коронавирус
News.ru«Текстильщик» намерен доиграть сезон ФНЛ
Задача доигрывать сезон пока перед клубом не снимается, — сказал Ермаков корреспонденту NEWS.ru. Ранее ФК «Армавир» объявил о снятии команды с чемпионата ФНЛ из-за невыполнения условий лицензирования и непредсказуемой ситуации с продолжением первенства с учётом пандемии коронавируса.
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Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Экономика
ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии
Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС вчера в 22:02
Энергетика
Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК вчера в 16:52
Общество
Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками
Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
Вести.Ru вчера в 22:56
Здоровье
Кубанские медики попросили Кондратьева продлить карантин
Медики попросили губернатора продлить карантин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Кубань 24 вчера в 11:00
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Общество
«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа
«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19
Двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее заболевшими, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:53
Авто
Против Volkswagen подали иск сразу 250 тыс. человек
Более 250 тысяч человек подали коллективный иск против концерна Volkswagen с требованием возместить материальный ущерб в рамках так называемого «дизельгейта» 2015 года.
Автоновости дня 15 апреля в 07:50
Общество
Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции
Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 22:12
Экономика
Продажи спортивных товаров в России выросли на 53%
Продажи спортивного инвентаря в России в период с 1 марта по 5 апреля 2020 года увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
Происшествия
В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом
Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 14 апреля в 01:11
Экономика
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК вчера в 10:15
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости вчера в 11:18
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru вчера в 14:50
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
Общество
В Германии готовятся частично снять ограничения в общественной жизни
Власти Германии готовятся частично снять ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.
Вести ФМ 15 апреля в 13:30
Наука
Рабочую температуру кубитов повысили
Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
Индикатор вчера в 13:40
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс вчера в 11:08
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru вчера в 03:40
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Катя Кищук в белье вызвала у фанатов восхищение и зависть
Катя Кищук, не теряя времени на карантине, выложила фото в полупрозрачном белье Petra.
Территория новостей вчера в 13:11
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Происшествия
ФСИН сообщила о заказном характере бунта в колонии в Ангарске
Бунт в исправительной колонии № 15 в городе Ангарск, который произошел 10 апреля, носил заказной характер.
РБК вчера в 05:45
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
Филатовская больница в Москве работает на пределе возможностей
Главный врач городской клинической больницы имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что медучреждение работает на пределе возможностей.
RT на русском вчера в 21:28
Здоровье
Заражение коронавирусом подтвердилось ещё у девяти жителей Приморья
Владивосток, 17 апреля 2020, 05:36 — REGNUM Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Приморье увеличилось на 9 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM вчера в 22:36