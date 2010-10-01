Коронавирус

News.ruNews.ru«Текстильщик» намерен доиграть сезон ФНЛ

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Задача доигрывать сезон пока перед клубом не снимается, — сказал Ермаков корреспонденту NEWS.ru. Ранее ФК «Армавир» объявил о снятии команды с чемпионата ФНЛ из-за невыполнения условий лицензирования и непредсказуемой ситуации с продолжением первенства с учётом пандемии коронавируса.
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ПСК «Сахалин» отказался доигрывать футбольный сезон из-за отсутствия денег

Сахалин.Инфовчера в 19:53

«Текстильщик» намерен доиграть сезон ФНЛ

News.ruвчера в 03:51
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии

Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС вчера в 22:02
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Энергетика

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК вчера в 16:52
20
Общество

Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками

Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
Вести.Ru вчера в 22:56
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Здоровье

Кубанские медики попросили Кондратьева продлить карантин

Медики попросили губернатора продлить карантин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Кубань 24 вчера в 11:00
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
2,7K
Общество

«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа

«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
1
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19

Двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее заболевшими, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:53
2
Авто

Против Volkswagen подали иск сразу 250 тыс. человек

Более 250 тысяч человек подали коллективный иск против концерна Volkswagen с требованием возместить материальный ущерб в рамках так называемого «дизельгейта» 2015 года.
Автоновости дня 15 апреля в 07:50
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Общество

Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции

Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 22:12
Экономика

Продажи спортивных товаров в России выросли на 53%

Продажи спортивного инвентаря в России в период с 1 марта по 5 апреля 2020 года увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
1,7K
Происшествия

В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 14 апреля в 01:11
4
Экономика

Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК вчера в 10:15
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Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости вчера в 11:18
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
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Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru вчера в 14:50
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
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Общество

В Германии готовятся частично снять ограничения в общественной жизни

Власти Германии готовятся частично снять ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.
Вести ФМ 15 апреля в 13:30
4
Наука

Рабочую температуру кубитов повысили

Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
Индикатор вчера в 13:40
3
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
2,5K
Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru вчера в 03:40
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Шоу-бизнес

Катя Кищук в белье вызвала у фанатов восхищение и зависть

Катя Кищук, не теряя времени на карантине, выложила фото в полупрозрачном белье Petra.
Территория новостей вчера в 13:11
Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
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Происшествия

ФСИН сообщила о заказном характере бунта в колонии в Ангарске

Бунт в исправительной колонии № 15 в городе Ангарск, который произошел 10 апреля, носил заказной характер.
РБК вчера в 05:45
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
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Общество

Филатовская больница в Москве работает на пределе возможностей

Главный врач городской клинической больницы имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что медучреждение работает на пределе возможностей.
RT на русском вчера в 21:28
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Здоровье

Заражение коронавирусом подтвердилось ещё у девяти жителей Приморья

Владивосток, 17 апреля 2020, 05:36 — REGNUM Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Приморье увеличилось на 9 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM вчера в 22:36
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Как работают Яндекс.Новости?
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