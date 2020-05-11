Политика
Мой БрянскПутин выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин вновь обратится к россиянам в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Отмечается, что он выступит в начале совещания по коронавирусу.
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Общество
В Москве и области задержали более 1,2 тысячи нарушителей самоизоляции
"С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы задержано более 1,2 тысячи нарушителей режимно-ограничительных мер", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 12:25
Политика
Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России
Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
Общество
Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми
Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ 10:57
Общество
Названы новые требования к проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
Кино
Стала известна стоимость продолжений «Аватара»
Профиль 08:00
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили
Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома
С 12 мая власти Татарстана отменяют в республике СМС-коды и справки от работодателей для передвижения.
Гражданские силы.ру 08:33
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Экономика
Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу
ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал.
Profibeer.ru 10:29
Происшествия
По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело
По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 02:39
Политика
Путин объявил об окончании периода нерабочих дней
11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении в стране нерабочего периода.
ИжевскИнфо.РУ 09:42
Экономика
Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС
Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС.
RT на русском 08:11
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Происшествия
В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве
РИА Новости вчера в 15:02
Общество
Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Общество
В работе сайта госуслуг могут наблюдаться неполадки из-за возросшей нагрузки
Кратковременные неполадки в работе портала госуслуг могут наблюдаться в понедельник вечером из-за возросшей загрузки, сообщили ТАСС в компании "РТ Лабс", являющейся оператором сайта.
ТАСС 11:51
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Политика
Губернатор Воронежской области прокомментировал послание президента
Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал сегодняшнее большое послание президента РФ к гражданам в связи с коронавирусом.
Гудвилл.онлайн 10:49
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском вчера в 05:00
Общество
В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции
Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.
RT на русском 03:23
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
РИА Новости 11:22
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
Ограничения сохранятся, но в конце следующей недели будут рассмотрены варианты смягчения режима в зависимости от ситуации, – заявил Алексей Текслер.
Губерния (г. Челябинск) 11:17
Общество
Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений.
Газета.Ru 12:25
Политика
«Помните дни, когда мы не работали, но работали?»: подборка мемов с последнего обращения президента
Постоянные зрители президентских «стримов» уже начали привыкать к регулярному ликбезу, но здесь гуглить пришлось даже самым просвещённым.
Новости Архангельска 29.ru 12:22
Общество
Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом
Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:03
Общество
Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16
Общество
Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35