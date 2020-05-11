Президент России Владимир Путин вновь обратится к россиянам в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Отмечается, что он выступит в начале совещания по коронавирусу.

Путин выступит с обращением к россиянам

Общество В Москве и области задержали более 1,2 тысячи нарушителей самоизоляции "С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы задержано более 1,2 тысячи нарушителей режимно-ограничительных мер", - рассказали в пресс-службе.

Общество Названы новые требования к проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком. 644

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 35

Экономика Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал. 105

Происшествия По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело.

Политика Путин объявил об окончании периода нерабочих дней 11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении в стране нерабочего периода.

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 918

Общество Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году. 164

Общество В работе сайта госуслуг могут наблюдаться неполадки из-за возросшей нагрузки Кратковременные неполадки в работе портала госуслуг могут наблюдаться в понедельник вечером из-за возросшей загрузки, сообщили ТАСС в компании "РТ Лабс", являющейся оператором сайта.

Политика Губернатор Воронежской области прокомментировал послание президента Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал сегодняшнее большое послание президента РФ к гражданам в связи с коронавирусом. 16

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 836

Общество В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев. 2,1K

Общество Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений. 129

Общество Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24». 793

Общество Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим. 17