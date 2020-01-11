Общество

Lenta.ruLenta.ruТекущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
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В интернете появилось видео текущей вверх по горному склону воды

Известия05:33

Странный водяной вихрь засняли на Фарерских островах

Телеканал 360°05:29

Странное природное явление заметили на Фарерских островах

РИА Новости01:29

На Фарерских островах сняли видео текущей вверх воды из океана

News.ru02:33

«Перевёрнутое торнадо»: На Фарерских островах засняли необычное явление

Царьград02:10

Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

Lenta.ru03:17

Вода течет вверх: на Фарерских островах сняли удивительное явление

ТК Звездавчера в 22:55
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
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Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing

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ФАН 07:41
Политика

ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
Вести.Ru 05:44
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В Китае умер первый заразившийся неизвестным ранее вирусом

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая развилась из-за ранее неизвестного вируса.
Lenta.ru 05:22
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Lenta.ru 03:55
Космос

Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса

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Путин и Меркель начали встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в Кремле.
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Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии

Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
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Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

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Армия и оружие

Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому

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Вступили в силу изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ

Порядок сдачи отчетности по НДФЛ изменился с начала 2020 года, сообщает сайт «Современный предприниматель».
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Впервые изображена структура РНК сердца

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