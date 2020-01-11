В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.

Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

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