Общество
Lenta.ruТекущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
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Происшествия
Жене Погребняка поступают угрозы от мусульман
Поступают прямые угрозы нашей семье прикрываясь Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, — пишет Мария Погребняк в Instagram.
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету
Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Политика
ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
Происшествия
В Китае умер первый заразившийся неизвестным ранее вирусом
В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая развилась из-за ранее неизвестного вируса.
Здоровье
Нарколог оценил правдивость поговорок про алкоголь
В честь наступающего старого Нового года нарколог Олег Забродин объяснил смысл некоторых народных поговорок про спиртные напитки.
Шоу-бизнес
Иван Ургант подшутил над беременной женой Константина Эрнста
Руководитель Первого канала 58-летний Константин Эрнст готовится стать отцом.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Космос
Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Кремле
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в Кремле.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому
Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Экономика
Вступили в силу изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ
Порядок сдачи отчетности по НДФЛ изменился с начала 2020 года, сообщает сайт «Современный предприниматель».
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном
Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Японский автопроизводитель готовит к премьере внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения.
Технологии
Пользователи Metacritic назвали лучшую игру прошедшего десятилетия
Дочерний сайт GameSpot Metacritic недавно провел свой опрос пользователей о лучших играх 2019 года, а также подсчитал голоса по лучшим играм десятилетия.
Хоккей
«Йокерит» одолел «Северсталь», выиграв пятый матч подряд
«Йокерит» одержал пятую победу подряд, набрал 63 очка и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции, потеснив СКА (63 очка) на четвертую позицию.
Спорт
Горячкина обыграла Вэньцзюнь в пятой партии матча за шахматную корону
Наука
Впервые изображена структура РНК сердца
Политика
Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства.
Армия и оружие
В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем
На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).
Политика
В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.