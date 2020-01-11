Общество

Lenta.ruLenta.ruТекущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
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«Перевёрнутое торнадо»: На Фарерских островах засняли необычное явление

Царьград02:10

Странный водяной вихрь засняли на Фарерских островах

Телеканал 360°05:29

Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

Lenta.ru03:17

На Фарерских островах сняли видео текущей вверх воды из океана

News.ru02:33

В интернете появилось видео текущей вверх по горному склону воды

Известия05:33

Странное природное явление заметили на Фарерских островах

РИА Новости01:29

Вода течет вверх: на Фарерских островах сняли удивительное явление

ТК Звездавчера в 22:55
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика

Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Газета.Ru 05:25
Армия и оружие

Иранская система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету

РИА Новости 05:30
Армия и оружие

ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе

ИА Новороссия вчера в 03:23
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости вчера в 12:56
Футбол

«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января

Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
ODDS.ru вчера в 03:15
Общество

Умер султан Омана Кабус бен Саид

ТАСС вчера в 20:22
Общество

СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина

Газета.Ru 04:51
Здоровье

Врачи рассказали, как можно распознать рак желудка

Как считают врачи, в зоне риска этого вида рака находятся люди, страдающие воспалением слизистой оболочки желудка и язвенной болезнью.
ToDay News Ufa 09 января в 14:30
Политика

Власти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой

Капитал страны 05:19
Политика

Путин и Меркель начали встречу в Москве

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.
Известия 06:40
Общество

Бастрыкин потратил 8 млн бюджетных рублей на новогодние перелеты

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел новогодние каникулы в Финляндии.
Первое антикоррупционное СМИ 06:28
Происшествия

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Известия вчера в 07:25
Общество

В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»

Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Коммерсантъ 04:49
Армия и оружие

Полк с новой системой С-400 «Триумф» заступит на дежурство в феврале

Ракетный полк в Ленинградской области, получивший в конце прошлого года новую зенитную ракетную систему «Триумф», заступит на боевое дежурство в следующем месяце.
Известия 01:21
Политика

ЦИК Абхазии огласит дату повторных выборов президента 13 января

Ранее представлявший ЦИК Абхазии в суде член избиркома Гиви Габния сообщал ТАСС, что, согласно решению суда, комиссия в течение пяти дней предложит дату новых выборов президента республики, голосование должно состояться в течение 2-3 месяцев.
ТАСС 05:33
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН 04:21
Авто

При заправке некоторые водители допускают пять ошибок

Эксперты «Российской газеты» назвали пять самых распространенных ошибок, совершаемых водителями при заправке своих автомобилей.
Автоновости дня 09 января в 10:46
Общество

Исполнившего главную роль в «Джокере» актера задержали

Lenta.ru 05:12
Общество

Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС

Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Говорит Москва вчера в 08:46
Футбол

«Иокагама» продлила контракт с 52-летним Миурой

«Иокогама» объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуеси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года.
Спорт-Экспресс 02:50
Происшествия

В Екатеринбурге подожгли бульдозер, ликвидирующий тлеющую свалку

На тлеющей свалке в районе Уралмаш в Екатеринбурге неизвестные подожгли бульдозер, который участвовал в ликвидации мусора.
URA.Ru 05:07
Технологии

С 14 января прекратится бесплатная поддержка Windows 7

Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera 06:01
Политика

Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
RT на русском 03:16
Происшествия

Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом

Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Российская газета 06:18
Спорт

МОК подтвердил возможность пересмотра дел российских спортсменов

В Международном олимпийском комитете подтвердили возможность пересмотра дел в отношении российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом в 2017 году, в связи с открывшимися обстоятельствами по подмене проб в московской антидопинговой лаборатории.
РБК вчера в 16:05
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Газета.Ru 03:23
Происшествия

В Австралии акулы съели футболиста из Германии

Немецкий футболист американского футбольного клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни.
Газета.Ru 05:17
Шоу-бизнес

В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Lenta.ru вчера в 10:24
Биатлон

Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Газета.Ru вчера в 13:46
Футбол

«Интер» предложил контракт Эриксену

Игроку «нерадзурри» предложили долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2024-го года.
Евро-футбол.ру 04:04
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