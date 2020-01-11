Общество
Lenta.ruТекущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
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Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Армия и оружие
ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Футбол
«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января
Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Общество
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Общество
СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина
Здоровье
Врачи рассказали, как можно распознать рак желудка
Как считают врачи, в зоне риска этого вида рака находятся люди, страдающие воспалением слизистой оболочки желудка и язвенной болезнью.
Политика
Власти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Москве
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.
Общество
Бастрыкин потратил 8 млн бюджетных рублей на новогодние перелеты
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел новогодние каникулы в Финляндии.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Армия и оружие
Полк с новой системой С-400 «Триумф» заступит на дежурство в феврале
Ракетный полк в Ленинградской области, получивший в конце прошлого года новую зенитную ракетную систему «Триумф», заступит на боевое дежурство в следующем месяце.
Политика
ЦИК Абхазии огласит дату повторных выборов президента 13 января
Ранее представлявший ЦИК Абхазии в суде член избиркома Гиви Габния сообщал ТАСС, что, согласно решению суда, комиссия в течение пяти дней предложит дату новых выборов президента республики, голосование должно состояться в течение 2-3 месяцев.
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Эксперты «Российской газеты» назвали пять самых распространенных ошибок, совершаемых водителями при заправке своих автомобилей.
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Футбол
«Иокагама» продлила контракт с 52-летним Миурой
«Иокогама» объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуеси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года.
Происшествия
В Екатеринбурге подожгли бульдозер, ликвидирующий тлеющую свалку
На тлеющей свалке в районе Уралмаш в Екатеринбурге неизвестные подожгли бульдозер, который участвовал в ликвидации мусора.
Технологии
С 14 января прекратится бесплатная поддержка Windows 7
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Политика
Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Спорт
МОК подтвердил возможность пересмотра дел российских спортсменов
В Международном олимпийском комитете подтвердили возможность пересмотра дел в отношении российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом в 2017 году, в связи с открывшимися обстоятельствами по подмене проб в московской антидопинговой лаборатории.
Происшествия
В Австралии акулы съели футболиста из Германии
Немецкий футболист американского футбольного клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни.
Шоу-бизнес
В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Футбол
«Интер» предложил контракт Эриксену
Игроку «нерадзурри» предложили долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2024-го года.