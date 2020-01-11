Общество
Lenta.ruТекущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
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Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Спорт
Игра Monster Hunter World: Iceborne удаляет сохранения геймеров
Геймеры обнаружили, что игра Monster Hunter World: Iceborne при невыясненных условиях удаляет их сохранения.
Политика
Яременко о признании Ирана: «Факты — вещь упертая»
Правильным шагом назвал признание властей Ирана в том, что украинский авиалайнер, вылетевший из Тегерана 8 января, был сбит.
Футбол
В «Жилине» заявили о готовности продать футболиста Боженика за сумму, которую предлагал ЦСКА
Словацкий клуб был готов продать Боженика в ЦСКА, но трансфер был сорван самим футболистом и его агентом.
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
Авто
В Германии продают 34 военных Гелика по привлекательным ценам
Немецкая компания Autohaus Lorinser, которая является дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по относительно заманчивым ценам — почти все экземпляры предлагаются меньше чем за 20 000 евро или около 1,36 млн рублей.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Появилось видео атаки на военную базу США в Ираке Напомним, Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в минувшую среду, 8 января.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Политика
Верховный лидер Ирана потребовал опубликовать данные о сбитом самолете
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи потребовал опубликовать данные о сбитом авиалайнере МАУ, после того как высшее армейское руководство заявило о непреднамеренном обстреле украинского самолета под Тегераном.
Политика
Премьер Украины оценил признание Ирана о сбитом Boeing
Иран сделал «важный шаг в расследовании» признанием, что ошибочно сбил своими силами ПВО украинский пассажирский самолет Boeing 737.
Игры
WB Montreal выпустила еще один тизер для нового Batman
Кино
Похоже, для экранизации Uncharted нашли седьмого режиссёра
Режиссёром экранизации Uncharted может стать Рубен Фляйшер («Веном», дилогия «Zомбилэнд»). Об этом сообщил портал Variety.
Политика
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
Происшествия
Трое граждан Украины погибли в ДТП с автобусом в Орловской области
Трое граждан Украины погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Биатлон
Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Оберхофе
Шоу-бизнес
Александр Ревва женился четвертый раз
Российский шоумен, актер, певец и резидент передачи Comedy Club Александр Ревва и его супруга Анжелика принесли друг другу клятвы и верности четвертый раз.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Экономика
Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов
Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.
Политика
Премьер Абхазии прибыл в парламент на встречу с оппозицией
Ранее парламент Абхазии рекомендовал президенту покинуть свой пост, а Верховный суд отменил результаты выборов и назначил повторные выборы.
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.