Общество

Lenta.ruLenta.ruТекущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
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Необычное природное явление сняли на видео на Фарерских островах

ФАН04:27

Вода течет вверх: на Фарерских островах сняли удивительное явление

ТК Звездавчера в 22:55

Текущую вверх по скалам струю воды сняли на видео

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На Фарерских островах сняли видео текущей вверх воды из океана

News.ru02:33

«Перевёрнутое торнадо»: На Фарерских островах засняли необычное явление

Царьград02:10

Странное природное явление заметили на Фарерских островах

РИА Новости01:29

Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

Lenta.ru03:17
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 03:54
Общество

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Lenta.ru 03:55
Спорт

Игра Monster Hunter World: Iceborne удаляет сохранения геймеров

Геймеры обнаружили, что игра Monster Hunter World: Iceborne при невыясненных условиях удаляет их сохранения.
REGNUM вчера в 16:38
Общество

Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

РИА Новости 01:20
Политика

Яременко о признании Ирана: «Факты — вещь упертая»

Правильным шагом назвал признание властей Ирана в том, что украинский авиалайнер, вылетевший из Тегерана 8 января, был сбит.
REGNUM 01:44
Футбол

В «Жилине» заявили о готовности продать футболиста Боженика за сумму, которую предлагал ЦСКА

Словацкий клуб был готов продать Боженика в ЦСКА, но трансфер был сорван самим футболистом и его агентом.
RT на русском 04:41
Политика

Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву

«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
REGNUM вчера в 03:11
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика

Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

Известия 02:30
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Общество

Умер правивший 50 лет Оманом султан

Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
РБК вчера в 19:31
Авто

В Германии продают 34 военных Гелика по привлекательным ценам

Немецкая компания Autohaus Lorinser, которая является дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по относительно заманчивым ценам — почти все экземпляры предлагаются меньше чем за 20 000 евро или около 1,36 млн рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 02:35
Политика

США ужесточили санкции против Ирана

Появилось видео атаки на военную базу США в Ираке Напомним, Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в минувшую среду, 8 января.
Национальная служба новостей вчера в 11:27
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
Политика

Верховный лидер Ирана потребовал опубликовать данные о сбитом самолете

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи потребовал опубликовать данные о сбитом авиалайнере МАУ, после того как высшее армейское руководство заявило о непреднамеренном обстреле украинского самолета под Тегераном.
Украина.ру 04:59
Политика

Премьер Украины оценил признание Ирана о сбитом Boeing

Иран сделал «важный шаг в расследовании» признанием, что ошибочно сбил своими силами ПВО украинский пассажирский самолет Boeing 737.
Известия 05:07
Игры

WB Montreal выпустила еще один тизер для нового Batman

Faktom вчера в 11:15
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Похоже, для экранизации Uncharted нашли седьмого режиссёра

Режиссёром экранизации Uncharted может стать Рубен Фляйшер («Веном», дилогия «Zомбилэнд»). Об этом сообщил портал Variety.
CyberSport.ru вчера в 21:52
Политика

МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
РИА Новости вчера в 12:53
Происшествия

Трое граждан Украины погибли в ДТП с автобусом в Орловской области

Трое граждан Украины погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
ТАСС 04:44
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец вчера в 01:01
Биатлон

Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Оберхофе

Sportbox.RU вчера в 12:05
Шоу-бизнес

Александр Ревва женился четвертый раз

Российский шоумен, актер, певец и резидент передачи Comedy Club Александр Ревва и его супруга Анжелика принесли друг другу клятвы и верности четвертый раз.
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Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru вчера в 03:31
Экономика

Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов

Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.
Deita.ru 09 января в 22:45
Политика

Премьер Абхазии прибыл в парламент на встречу с оппозицией

Ранее парламент Абхазии рекомендовал президенту покинуть свой пост, а Верховный суд отменил результаты выборов и назначил повторные выборы.
Московский Комсомолец 04:18
Теннис

Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup

Газета.Ru 00:50
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Петербургский дневник вчера в 05:50
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Политика

Иран передаст Франции черные ящики украинского Boeing

РБК 05:06
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