Происшествия

REGNUMREGNUMТела 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны

Родственниками опознаны тела 15 из 17 работников добывающей золото артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. Об этом 24 октября журналистам рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
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В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб

РИА Новости03:28

Тела 17 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны

REGNUM03:16

Опознаны все 17 погибших при прорыве дамб под Красноярском

News.ru02:27

Родственники опознали всех погибших при прорыве дамб в Красноярском крае

ТАСС01:44

Красноярские власти подтверждают информацию об опознании 15 погибших при прорыве дамб, еще двоих готовят к этой процедуре

Интерфакс - Россия00:16

В Красноярском крае опознали тела 15 погибших при прорыве дамбы

РЕН ТВ22 октября в 08:13

В Хакасии прощаются с погибшими при прорыве дамб в Красноярском крае

Говорит Москва22 октября в 02:19
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