Родственниками опознаны тела 15 из 17 работников добывающей золото артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. Об этом 24 октября журналистам рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Тела 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны

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