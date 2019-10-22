Происшествия
REGNUMТела 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны
Родственниками опознаны тела 15 из 17 работников добывающей золото артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. Об этом 24 октября журналистам рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
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В Хакасии прощаются с погибшими при прорыве дамб в Красноярском крае
Говорит Москва22 октября в 02:19
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Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге
Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
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Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
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Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии
"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.
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«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
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Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
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Происшествия
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Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
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В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
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У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
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В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
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В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
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После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
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