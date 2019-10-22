Тела всех 17 работников золотодобывающей артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае, опознаны. Об этом 24 октября сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Тела 17 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны

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