Происшествия
Петрозаводск говоритТела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В Алтайском крае на турбазе недалеко от озера Ая обнаружены тела двух погибших детей и двух взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. По данным следствия, семья из четырех человек прибыла на отдых 26 июля.
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Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
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