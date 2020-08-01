В Алтайском крае на турбазе недалеко от озера Ая обнаружены тела двух погибших детей и двух взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. По данным следствия, семья из четырех человек прибыла на отдых 26 июля.

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

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