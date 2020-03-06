Мертвые парень и девушка обнаружены в квартире на западе столицы. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Тела молодого человека и девушки найдены в квартире на западе Москвы

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