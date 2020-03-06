Происшествия
ТАССТела молодого человека и девушки найдены в квартире на западе Москвы
Мертвые парень и девушка обнаружены в квартире на западе столицы. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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Общество
В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
Шоу-бизнес
Niletto рассказал Ивлеевой, что изменял возлюбленной с поклонницами
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Общество
Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса
По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Энергетика
ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти
Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
Общество
Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить его в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.
Кино
Режиссер нового фильма о Бэтмене выложил фотографии бэтмобиля
Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в своем твиттере фотографии бэтмобиля.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Технологии
Немцы испытали крылатое аэротакси-автожир
Разработчики из Fraundorfer Aeronautics, полагают, что использование автожиров в качестве аэротакси по сравнению с более традиционными вертолетами позволит решить несколько проблем, в числе которых — расход топлива, стоимость обслуживания и шумность.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Происшествия
В Омской области завели дело по факту смерти женщины в больнице
В Омской области завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 млн
Ныне не действующая российская компания "Когалымавиа" подала иск против Египта в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге с требованием компенсировать ущерб на сумму $201 млн из-за авиакатастрофы 31 октября 2015 года, когда Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Музыка
Стало известно, с каким треком Little Big выступит на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Леся Кафельникова обвинила отца в попытке насильно выдать ее замуж
Леся Кафельникова обвинила отца в попытке насильно выдать ее замуж Дочь разоблачила спортсмена после его скандального интервью.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Происшествия
Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии
На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Футбол
УЕФА планирует создать летнюю Лигу чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует создать новый турнир в формате Лиги чемпионов, который пройдет летом 2021 года, сообщает Daily Mail.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Общество
По данным ВОЗ, за сутки новым коронавирусом заразился 2241 человек
За сутки в мире коронавирусом заразился 2 241 человек, в том числе 143 человека — в Китае.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Хоккей
Кучеров забил третий гол в ворота «Монреаля»
Третью шайбу в матче забросил российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Этот год стал для него 32-м в текущем сезоне.