Происшествия

Москва 24Москва 24Тела парня и девушки нашли в квартире на западе Москвы

По некоторым данным, молодых людей нашли в доме 25, корпуса 1 по улице Кастанаевская. "Тела парня и девушки обнаружены вечером в квартире", – подтвердил источник. Он отметил, погибшая являлась профессиональной шахматисткой.
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в квартире на западе Москвы

Вечерняя Москва03:45

У погибших в Москве шахматистов обнаружены следы от уколов

Пятый канал03:32

Обнаруженная мертвой с парнем в Москве девушка оказалась шахматисткой

РЕН ТВвчера в 14:40

СК проводит проверку по факту обнаружения тел парня и девушки в квартире на западе Москвы

Агентство Москвавчера в 16:30

В квартире на западе Москвы погибла профессиональная шахматистка

ТАССвчера в 16:20

18-летняя шахматистка найдена мертвой в Москве

Lenta.ruвчера в 15:16

СМИ: погибший в Москве мужчина оказался чемпионом Украины по шахматам

РИА Новостивчера в 17:38
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Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов

ИА Новороссия вчера в 12:18
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МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 03:55
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
Газета.Ru 04:04
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым

Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым Лиза Галкина пишет письма домовому.
Экспресс газета вчера в 10:42
Общество

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Газета.Ru 04:24
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Политика

Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было

Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
RT на русском 04:44
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

На Кубани следователями центрального аппарата СК России совместно с сотрудниками Генпрокуратуры в СКФО и оперативниками ФСБ края задержано сразу несколько высокопоставленных полицейских.
Российская газета 04:14
Биатлон

Сливко стала второй в масс-старте на этапе Кубка IBU в Раубичах

Чемпионат 03:36
Экономика

Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Коммерсантъ 03:52
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb вчера в 11:16
Здоровье

В Петербурге подтвердили первый случай коронавируса

Студент петербургского вуза из Италии оказался переносчиком коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 06:01
Культура

HBO снимет сериал по игре The Last of Us

HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Комсомольская правда 02:07
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Происшествия

Неадекватный москвич избил фельдшера скорой помощи, испугавшись защитных костюмов

5 марта на подстанцию скорой помощи в Люблино поступил вызов.
Комсомольская правда 04:44
Авто

С марта дилеры начнут ставить на учет новые автомобили

В первый месяц весны все крупные дилерские центры начнут регистрировать новые автомобили.
Городовой 02:58
Хоккей

Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском вчера в 23:48
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК вчера в 09:42
Здоровье

У жительницы Краматорска подозревают коронавирус

Женщина вернулась из Таиланда и заболела. В Краматорске женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали в больницу.
Piter.tv 04:24
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

РИА Новости вчера в 23:28
Политика

Все фракции Госдумы поддержали поправки президента к Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции нижней палаты российского парламента поддерживают президентские поправки к Конституции.
RT на русском вчера в 18:48
Общество

Из-за робота-двойника Шварценеггер подал в суд на российскую компанию

Арнольд Шварценеггер, американский актер и бывший губернатор Калифорнии, рушил судится с российской компанией Promobot.
Вести ПК в Воронеже вчера в 15:37
Шоу-бизнес

Давид Манукян платит за ужин с Ольгой Бузовой по 80 тысяч

Общаясь с ведущей Аленой Зажигаловой, блогер признался, иногда ужин может обойтись в 80 тысяч рублей.
OAnews вчера в 11:22
Авто

Lada Xray Cross получила новую топ-версию

Компания АвтоВАЗ начала производство хэтчбеков Lada Xray Cross в новом исполнении Instinct.
Autorating.ru вчера в 04:43
Энергетика

ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
REGNUM вчера в 08:51
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