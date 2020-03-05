Происшествия
Москва 24Тела парня и девушки нашли в квартире на западе Москвы
По некоторым данным, молодых людей нашли в доме 25, корпуса 1 по улице Кастанаевская. "Тела парня и девушки обнаружены вечером в квартире", – подтвердил источник. Он отметил, погибшая являлась профессиональной шахматисткой.
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СК проводит проверку по факту обнаружения тел парня и девушки в квартире на западе Москвы
Агентство Москвавчера в 16:30
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Политика
Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Политика
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Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым Лиза Галкина пишет письма домовому.
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В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
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Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
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Экономика
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Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
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Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было
Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
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Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
На Кубани следователями центрального аппарата СК России совместно с сотрудниками Генпрокуратуры в СКФО и оперативниками ФСБ края задержано сразу несколько высокопоставленных полицейских.
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Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Общество
Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию
В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Здоровье
В Петербурге подтвердили первый случай коронавируса
Студент петербургского вуза из Италии оказался переносчиком коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
Культура
HBO снимет сериал по игре The Last of Us
HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Происшествия
Неадекватный москвич избил фельдшера скорой помощи, испугавшись защитных костюмов
5 марта на подстанцию скорой помощи в Люблино поступил вызов.
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С марта дилеры начнут ставить на учет новые автомобили
В первый месяц весны все крупные дилерские центры начнут регистрировать новые автомобили.
Хоккей
Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Здоровье
У жительницы Краматорска подозревают коронавирус
Женщина вернулась из Таиланда и заболела. В Краматорске женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали в больницу.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол
Политика
Все фракции Госдумы поддержали поправки президента к Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции нижней палаты российского парламента поддерживают президентские поправки к Конституции.
Общество
Из-за робота-двойника Шварценеггер подал в суд на российскую компанию
Арнольд Шварценеггер, американский актер и бывший губернатор Калифорнии, рушил судится с российской компанией Promobot.
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Давид Манукян платит за ужин с Ольгой Бузовой по 80 тысяч
Общаясь с ведущей Аленой Зажигаловой, блогер признался, иногда ужин может обойтись в 80 тысяч рублей.
Авто
Lada Xray Cross получила новую топ-версию
Компания АвтоВАЗ начала производство хэтчбеков Lada Xray Cross в новом исполнении Instinct.
Энергетика
ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.