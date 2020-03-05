По некоторым данным, молодых людей нашли в доме 25, корпуса 1 по улице Кастанаевская. "Тела парня и девушки обнаружены вечером в квартире", – подтвердил источник. Он отметил, погибшая являлась профессиональной шахматисткой.

Тела парня и девушки нашли в квартире на западе Москвы

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