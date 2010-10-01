Тела парня и девушки обнаружены в квартире на ул. Кастанаевская. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Тела парня и девушки обнаружены в квартире на западе Москвы

Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.

Происшествия Жительницу Камчатки, утопившую двух своих детей, отправили под суд На Камчатке СКР завершил расследование уголовного дела против жительницы Вилючинска, которая в сентябре прошлого года утопила в бухте Крашенинникова двух своих детей.

Экономика Эксперты отнесли 38 банков России к группе риска «Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций за 2019 год, с учетом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банкам на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга», — цитирует материалы исследования ТАСС.

Биатлон Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на Логинова Телекомментатор Дмитрий Губерниев в четверг в своем Telegram-канале написал, что Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшая обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020, при обращении в полицию опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

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Политика Путин назвал востребованными поправки в Конституцию Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.

Политика Утверждена новая структура аппарата правительства В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.

Общество Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.

Здоровье В России выявлен новый случай коронавируса В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.

Футбол Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.

Гаджеты Apple предупредила о нехватке iPhone для замены В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.

Общество Депутат в Бурятии обвинил правоохранителей в давлении Депутат Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов на очередной сессии обвинил представителей в МВД в давлении и угрозах.

Авто АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».