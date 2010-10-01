Происшествия
Агентство МоскваТела парня и девушки обнаружены в квартире на западе Москвы
Тела парня и девушки обнаружены в квартире на ул. Кастанаевская. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 22:57, Ашберн
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
Гаджеты
Смартфон Moto G8 Power Lite получит дизайн от базовой версии
Компания Motorola в ближайшее время представит новый смартфон под названием Moto G8 Power Lite.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Происшествия
Жительницу Камчатки, утопившую двух своих детей, отправили под суд
На Камчатке СКР завершил расследование уголовного дела против жительницы Вилючинска, которая в сентябре прошлого года утопила в бухте Крашенинникова двух своих детей.
Экономика
Эксперты отнесли 38 банков России к группе риска
«Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций за 2019 год, с учетом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банкам на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга», — цитирует материалы исследования ТАСС.
Биатлон
Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на Логинова
Телекомментатор Дмитрий Губерниев в четверг в своем Telegram-канале написал, что Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшая обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020, при обращении в полицию опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус начала толстеть для роли в новом фильме
Актриса Кристина Асмус рассказала на своей странице в Instagram, что переживает один из самых счастливых периодов в своей жизни.
Политика
Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины должны подавать воду в Крым для граждан.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Общество
Вильфанд подверг критике прогноз о «малиновом» лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз специалистов центра погоды "Фобос" о так называемом "малиновом" лете в России.
Экономика
Отмена НДФЛ для бедных лишит бюджет триллионов
Отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ отнимет у бюджета свыше триллиона рублей, сообщает ИА DEITA.
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Общество
Новокузнечане отказываются платить за капремонт
Жители не спешат платить за капремонт.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
Здоровье
В России выявлен новый случай коронавируса
В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.
Наука
Низкоуглеводная диета защищает мозг от возрастных изменений
Рацион с низким содержанием углеводов может обратить вспять возрастные изменения в мозге, как установили ученые.
Общество
По данным ВОЗ, за сутки новым коронавирусом заразился 2241 человек
За сутки в мире коронавирусом заразился 2 241 человек, в том числе 143 человека — в Китае.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Гаджеты
Apple предупредила о нехватке iPhone для замены
В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Общество
Депутат в Бурятии обвинил правоохранителей в давлении
Депутат Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов на очередной сессии обвинил представителей в МВД в давлении и угрозах.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой
Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.
Политика
Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters.