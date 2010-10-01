Происшествия

Агентство МоскваАгентство МоскваТела парня и девушки обнаружены в квартире на западе Москвы

Тела парня и девушки обнаружены в квартире на ул. Кастанаевская. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
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Два тела обнаружили в квартире на западе Москвы

Вечерняя Москва15:55

Тела молодого человека и девушки найдены в квартире на западе Москвы

ТАСС15:23

Тела парня и девушки с пакетами на голове обнаружили в Москве

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В Москве обнаружили тела парня и девушки

News.ru15:18

В Москве найдены тела парня и девушки-шахматистки с пакетами на голове

URA.Ru14:59

Парень и девушка найдены мертвыми с пакетами на голове в Москве

Регион online14:34

Тела парня и девушки обнаружены в квартире на западе Москвы

Агентство Москва15:20
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Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
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Гаджеты

Смартфон Moto G8 Power Lite получит дизайн от базовой версии

Компания Motorola в ближайшее время представит новый смартфон под названием Moto G8 Power Lite.
Rusargument 03 марта в 12:24
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
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Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

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Жительницу Камчатки, утопившую двух своих детей, отправили под суд

На Камчатке СКР завершил расследование уголовного дела против жительницы Вилючинска, которая в сентябре прошлого года утопила в бухте Крашенинникова двух своих детей.
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Эксперты отнесли 38 банков России к группе риска

«Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций за 2019 год, с учетом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банкам на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга», — цитирует материалы исследования ТАСС.
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Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на Логинова

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Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус начала толстеть для роли в новом фильме

Актриса Кристина Асмус рассказала на своей странице в Instagram, что переживает один из самых счастливых периодов в своей жизни.
Газета Кемерова 11:26
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Политика

Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины должны подавать воду в Крым для граждан.
Газета.Ru 20:10
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
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Вильфанд подверг критике прогноз о «малиновом» лете в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз специалистов центра погоды "Фобос" о так называемом "малиновом" лете в России.
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Отмена НДФЛ для бедных лишит бюджет триллионов

Отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ отнимет у бюджета свыше триллиона рублей, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 03 марта в 06:45
Политика

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
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Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Коммерсантъ 14:53
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru 19:05
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Новокузнечане отказываются платить за капремонт

Жители не спешат платить за капремонт.
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Общество

Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
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Здоровье

У молодых россиянок стали чаще выявлять рак груди

URA.Ru 21:05
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В России выявлен новый случай коронавируса

В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.
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Низкоуглеводная диета защищает мозг от возрастных изменений

Рацион с низким содержанием углеводов может обратить вспять возрастные изменения в мозге, как установили ученые.
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По данным ВОЗ, за сутки новым коронавирусом заразился 2241 человек

За сутки в мире коронавирусом заразился 2 241 человек, в том числе 143 человека — в Китае.
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Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
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В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.
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Депутат в Бурятии обвинил правоохранителей в давлении

Депутат Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов на очередной сессии обвинил представителей в МВД в давлении и угрозах.
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АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
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Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой

Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.
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Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters.
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