Происшествия

Агентство МоскваАгентство МоскваТела парня и девушки обнаружены в квартире на западе Москвы

Тела парня и девушки обнаружены в квартире на ул. Кастанаевская. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
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СК проводит проверку по факту обнаружения тел парня и девушки в квартире на западе Москвы

Агентство Москвавчера в 16:30

Тела молодого человека и девушки найдены в квартире на западе Москвы

ТАССвчера в 15:23

СК начал проверку из-за обнаружения двух тел в Москве

Вечерняя Москвавчера в 19:32

В квартире на западе Москвы нашли тела молодого человека и девушки

РИА Новостивчера в 16:50

В квартире на западе Москвы нашли мертвыми молодого человека и девушку

Росбалтвчера в 16:59

Правоохранители организовали доследственную проверку в связи со смертью молодого человека и девушки в столичной квартире

Mockva.ruвчера в 17:11

Тела молодого человека и девушки обнаружили в квартире на западе Москвы

iReactorвчера в 18:13
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Транспорт

Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч

В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.
Авторамблер 03 марта в 03:20
Политика

Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском вчера в 16:17
Армия и оружие

Видео об уничтожении «Панциря-С1» в Сирии может оказаться фейком

В первом «уничтожении» «Панциря-С1», как оказалось после анализа видео, участвовал франко-германский Roland.
ИнфоСМИ 04 марта в 13:17
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Российская газета вчера в 05:31
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Политика

«Он ей доверял»: Агент СБУ рассказал, кто убил ополченца Гиви

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.
Царьград вчера в 17:52
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Газета.Ru вчера в 23:31
Общество

В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию

Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
News.ru вчера в 06:05
Общество

В Москве ввели особый режим из-за коронавируса

В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:01
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Кино

Актриса из «Игры престолов» появится во втором сезоне «Ведьмака»

Актриса Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», была замечена рядом со съемочной площадкой «Ведьмака» от Netflix.
CyberSport.ru вчера в 10:07
Общество

Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США

RT на русском вчера в 20:00
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
РИА Новости вчера в 20:51
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Музыка

Little Big поедет на «Евровидение» от России

Chelny-biz.ru 03 марта в 01:04
Происшествия

Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США

Российская газета вчера в 21:05
Происшествия

В Алтайском крае двое взрослых и ребенок погибли при пожаре

РБК вчера в 23:52
Происшествия

Ребёнок за рулём спорткара шокировал автомобилистов во Владивостоке

Ребенок, управляющий спортивным автомобилем. шокировал водителей Владивостока.
РЕН ТВ вчера в 22:22
Общество

Россиянка потеряла квартиру после оплаты ипотеки деньгами из 90-х

Жительница Воронежской области лишилась квартиры после попытки выплатить за неё ипотеку.
Секрет фирмы вчера в 09:20
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
МК-Спорт вчера в 06:33
Хоккей

Овечкин догнал лидирующего в гонке снайперов НХЛ Пастрняка

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:00
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
Кино

Жены звезд «Сверхъестественного» встретятся в новом эпизоде сериала

Создатели сериала «Сверхъестественное» анонсировали возвращение к своим гостевым ролям жен исполнителей главных ролей Женевьев Падалеки и Дэннил Эклс.
iReactor 04 марта в 11:47
Политика

Запрет на иностранную недвижимость не попал в поправки к Конституции

Запрет на владение иностранной недвижимостью не попал в проект поправок в Конституцию РФ, 6 марта сообщают «Ведомости».
Красная весна вчера в 18:15
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

Власти Украины объявили о призыве в армию выпускников военных вузов

Заместитель главы военного комиссариата Днепропетровской области Сергей Полуцыган заявил, что на Украине планируется широкомасштабная кампания по призыву в армию выпускников военных кафедр учебных заведений в возрасте до 43 лет.
Народные новости вчера в 05:59
Армия и оружие

Переговоры Путина и Эрдогана: сирийская армия взяла в плен более 2000 турецких солдат

Иностранные средства массовой информации, на фоне переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, сообщили о том, что сирийская армия взяла в плен 2000 турецких солдат, находящихся на территории Сирии.
Avia.pro вчера в 11:02
Общество

В Москве кремировали мужа блогера Диденко

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Известия вчера в 04:28
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