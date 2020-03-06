Происшествия
Агентство МоскваТела парня и девушки обнаружены в квартире на западе Москвы
Тела парня и девушки обнаружены в квартире на ул. Кастанаевская. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СК проводит проверку по факту обнаружения тел парня и девушки в квартире на западе Москвы
Агентство Москвавчера в 16:30
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Транспорт
Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч
В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
Видео об уничтожении «Панциря-С1» в Сирии может оказаться фейком
В первом «уничтожении» «Панциря-С1», как оказалось после анализа видео, участвовал франко-германский Roland.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Политика
«Он ей доверял»: Агент СБУ рассказал, кто убил ополченца Гиви
В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.
Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Общество
В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию
Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Кино
Актриса из «Игры престолов» появится во втором сезоне «Ведьмака»
Актриса Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», была замечена рядом со съемочной площадкой «Ведьмака» от Netflix.
Общество
Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Происшествия
Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США
Происшествия
Ребёнок за рулём спорткара шокировал автомобилистов во Владивостоке
Ребенок, управляющий спортивным автомобилем. шокировал водителей Владивостока.
Общество
Россиянка потеряла квартиру после оплаты ипотеки деньгами из 90-х
Жительница Воронежской области лишилась квартиры после попытки выплатить за неё ипотеку.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Хоккей
Овечкин догнал лидирующего в гонке снайперов НХЛ Пастрняка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Кино
Жены звезд «Сверхъестественного» встретятся в новом эпизоде сериала
Создатели сериала «Сверхъестественное» анонсировали возвращение к своим гостевым ролям жен исполнителей главных ролей Женевьев Падалеки и Дэннил Эклс.
Политика
Запрет на иностранную недвижимость не попал в поправки к Конституции
Запрет на владение иностранной недвижимостью не попал в проект поправок в Конституцию РФ, 6 марта сообщают «Ведомости».
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Армия и оружие
Власти Украины объявили о призыве в армию выпускников военных вузов
Заместитель главы военного комиссариата Днепропетровской области Сергей Полуцыган заявил, что на Украине планируется широкомасштабная кампания по призыву в армию выпускников военных кафедр учебных заведений в возрасте до 43 лет.
Армия и оружие
Переговоры Путина и Эрдогана: сирийская армия взяла в плен более 2000 турецких солдат
Иностранные средства массовой информации, на фоне переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, сообщили о том, что сирийская армия взяла в плен 2000 турецких солдат, находящихся на территории Сирии.
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.