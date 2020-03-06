Тела парня и девушки обнаружены в квартире на ул. Кастанаевская. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Тела парня и девушки обнаружены в квартире на западе Москвы

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