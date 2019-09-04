Происшествия
Lenta.ruТела пилотов Су-25 оказались под завалами
Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском 21:43
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке брексита
Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 декабря 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.
RT на русском 15:08
Происшествия
Капитана судна на Камчатке оштрафовали на 7,4 млн руб. за ловлю минтая
Суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал капитана рыболовецкого судна на 7,4 миллиона рублей за добычу тысячи тонн минтая.
РЕН ТВ 21:01
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине на Чемпионате мира по баскетболу
Сборная России по баскетболу в сложной концовке уступила Аргентине на чемпионате мира по баскетболу в Китае со счетом 61:69 и заняла второе место в своей группе.
КП - Кубань 10:37
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК 21:06
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл задумались о переезде в США
Уточняется, что таким способом принц Гарри якобы хочет отвлечься от скандалов в СМИ, а также ссоры с братом, принцем Уильямом и его женой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.
Газета.Ru 04:57
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс 06:13
Происшествия
Снимавший велогонку вертолет случайно нашел плантацию конопли
В Испании в кадр оператора, который снимал с вертолета многодневную велогонку "Вуэльта", случайно попала плантация конопли.
РЕН ТВ 20:36
Теннис
Тренер Медведева считает россиянина непонятым гением
Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, прокомментировал поведение своего подопечного на US Open.
Спорт день за днем 03:55
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU 14:27
Политика
В Киеве рассказали о страхах Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.
Известия 20:49
Политика
Лишить Путина денег: в США нашли способ остановить «Северный поток-2»
"Северный поток-2" предназначен для поставок природного газа из РФ в Европу по дну Балтийского моря.
Утро.ru 02:39
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
Коммерсантъ 07:34
Авто
Mercedes-Benz отказался от участия в нескольких автосалонах
Nissan отказался от участия несколько лет назад, а Volvo — несколько лет назад, и они вернулись в шоу.
SpeedMe 05:31
Футбол
Зобнин озвучил имя своей новорожденной дочери
Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал о том, как назвал свою дочь.
Газета.Ru 10:20
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Здоровье
Нижневартовские хирурги спасли восьмимесячного мальчика
В ХМАО восьмимесячный ребенок остался жив благодаря усилиям нижневартовских хирургов, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
Телеканал 360° 13:55
Политика
Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском 21:13
Происшествия
В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино
Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.
Gazeta.SPb 17:31
Гаджеты
Google представила десятую версию Android
Американская компания Google выпустила новую, десятую версию своей мобильной операционной системы Android.
ТАСС 13:10
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Москвичей предупредили о сильном затяжном дожде, который накроет столицу в ближайшие сутки.
Москва 24 10:55
Происшествия
В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали
В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
Башинформ 02:42
Общество
Органические продукты запретят продавать в пластиковой упаковке
В России предлагают запретить продажу органической продукции в любой пластиковой упаковке.
РЕН ТВ 17:47
Футбол
Джан возмущён решением «Ювентуса» не заявлять его на Лигу чемпионов
Немецкий полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан крайне раздосадован и возмущён решением клуба не включать его в состав на матчи Лиги чемпионов.
Чемпионат 06:12
Футбол
Сборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией
Игроки сборной России прилетели в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Шотландии.
Sportbox.RU 14:51