Происшествия
ТАССТела погибших на руднике «Таймырский» подняли на поверхность
Работники компании "Норильский никель" подняли тела трех погибших коллег с глубины 1345 м рудника "Таймырский" в Красноярском крае, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Заполярного филиала компании Михаил Демьянов.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 01:47
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов
Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
RT на русском 11:32
Кино
«Звездные войны» побили рекорд «Мстителей» по предпродаже билетов
За первый час предпродажи было реализовано на 45% больше билетов, чем на показы самого кассового в истории фильма в международном прокате "Мстители: Финал" за аналогичный период времени.
Газета.Ru 12:27
Армия и оружие
Курды покинули зону безопасности в Сирии
17 октября американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что США и Турция договорились об остановке операции на севере Сирии против курдов на 120 часов, чтобы курдские формирования смогли покинуть «зону безопасности» в 30 км на сирийско-турецкой границе.
Rambler News Service 12:27
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 10:28
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Регион online 05:45
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 08:39
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line 10:47
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
21 октября в семье знаменитой гимнастки случилось долгожданное чудо. У Светланы Хоркиной родился второй малыш.
Woman.ru вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Армия и оружие
Минобороны отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Дождь вчера в 12:44
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Происшествия
В Перми 10-летняя девочка утонула в бассейне
Business Class (Пермь) 10:41
Футбол
«Локомотив» победил «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА
Московский "Локомотив" в гостях победил туринский "Ювентус" в матче Юношеской лиги УЕФА.
РИА Новости 10:10
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
Известия 06:19
Гаджеты
Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
ITZine.ru 09:00
Экономика
Квартальная прибыль X5 Retail Group упала более чем в 3,5 раза
Чистая прибыль российского холдинга X5 Retail Group, управляющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», составила по итогам III квартала 2019 года 2,238 млрд рублей, по МСФО, что в 3,6 раза меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании.
Росбалт 05:14
Спорт
IBU ужесточил правила смены спортивного гражданства биатлонистами
Спортсмены старше 23-х лет могут выступать за новые команды, если докажут Новые правила переходов делят спортсменов на две категории: до 23 лет и старше.
ProstoProSport 09:21
Происшествия
Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК 12:33
Технологии
Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку
Популярная механика 04:28
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Спорт
Darksiders Genesis получила дату релиза и кинематографичный трейлер
THQ Nordic анонсировала дату релиза Darksiders Genesis и представила свежий кинематографичный трейлер игры, посвящённый одному из главных героев - Раздору.
Gmbox.ru 03:22
Игры
Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 20 октября в 06:38