Политика

Российская газетаРоссийская газетаТела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
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Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

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Все руководство Украины стоя встречает в аэропорту Киева тела погибших в результате крушения самолета в Иране

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Украина получит тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном 19 января

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