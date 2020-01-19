Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".

Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Общество Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.

Происшествия Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.

Биатлон Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Футбол Массара рассказал о трансферной политике «Милана» в январе Спортивный директор "Милана" Рикки Массара в интервью DAZN рассказал о трансферных целях миланского клуба в ближайшее время.У нас не запланировано никаких дальнейших трансферов, так как мы уже привезли Ибрагимовича, Кьера и Беговича.

Политика Меркель встретилась с Сараджем и Хафтаром Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с главой Правительства нацсогласия Ливии Фаизом Сараджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром перед началом международной конференции по Ливии.

Общество Названы самые популярные лечебные курорты России Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.