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Российская газетаТела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
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Украина получит тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном 19 января
Вестник Кавказа17 января в 12:27
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