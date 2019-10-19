Происшествия

REGNUMREGNUMТела погибших в Екатеринбурге рабочих подняли на поверхность

В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
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Следственный комитет проверяет организацию, чьих рабочих засыпало грунтом в Екатеринбурге

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Заваленные грунтом в Екатеринбурге рабочие погибли

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Тело второго рабочего подняли на поверхность: подробности трагедии в Академическом

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В Екатеринбурге подняли на поверхность тело второго погибшего рабочего

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Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования

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Наука

Раскрыто влияние перца чили на развитие рака

Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Ferra вчера в 09:02
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 18 октября в 13:50
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Политика

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань»

Депутат от партии "Европейская солидарность", главой которой является Петр Порошенко, Алексей Гончаренко сообщил, что в рамках Верховной рады Украины создано объединение "Кубань", включающее в себя депутатов из разных фракций.
Капитал страны 17 октября в 13:43
Хоккей

«Торонто» обыграл в овертайме «Бостон» с передачей Михеева

Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» обыграл в овертайме команду «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM 00:45
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия

Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.
News.ru вчера в 08:19
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество

Forbes: Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в рейтинг из 500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista.
Комсомольская правда вчера в 01:28
Происшествия

Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине

Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:00
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Происшествия

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
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Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, с чем связана принятая британскими депутатами поправка об отсрочке Brexit.
ФАН вчера в 23:12
Общество

Продолжается Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Продолжается Mercedes-Benz Fashion Week Russia В среду показ Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошел несколько сумбурно.
Коммерсантъ 17 октября в 09:07
Технологии

«Умные» четки из Ватикана взломали за четверть часа

Эксперт выявил уязвимость «умных» четок от Ватикана за четверть часа.
Политическая Экспертиза 01:02
Технологии

Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10

Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera вчера в 10:53
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости 18 октября в 06:25
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК вчера в 21:58
Политика

Киев направил России ноту протеста из-за оказания гумпомощи Донбассу

Киев направил Москве ноту протеста в связи с прибытием в Донбасс гуманитарного конвоя МЧС России с партией помощи для населения региона.
Комсомольская правда 18 октября в 13:53
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb 18 октября в 13:42
Авто

Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge

Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
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Шоу-бизнес

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 18 октября в 05:48
Политика

Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Российская газета вчера в 23:52
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 18 октября в 14:43
Происшествия

Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

Lenta.ru вчера в 13:40
Происшествия

СК попросит об аресте задержанных руководителей ОВД Дорогомилово

Газета.Ru 18 октября в 04:41
Технологии

В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков

В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
ИнфоСМИ вчера в 13:38
Хоккей

«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»

Телеканал UTV вчера в 09:52
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