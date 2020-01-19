В Международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофе в Иране 8 января. Церемонию его встречи показывает в прямом эфире телеканал NewsOne в воскресенье.

На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране

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