с чего всё началось

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в следственном управлении СК РФ по региону. "Трое тел извлекли", - сказали в СК.

Общество Американский город наводнили сотни вооруженных людей В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей. 3

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Экономика Отдохнешь и ты: как защитить интересы потребителя на рынке внутреннего туризма Проблемы в туриндустрии привели к тому, что Государственная дума занялась модернизацией отраслевого закона с главной целью — защитить интересы потребителя.

Армия и оружие США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180 Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180. 2,4K

Футбол Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.

Религия Захваченный опальным священником монастырь освободили Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан. 344

Наука Ученые доказали пользу бега при лечении язвы желудка Автор расследования Людмила Филаретова рассказала журналистам ТАСС, что учеными был проведен эксперимент с участием имеющих язву желудка крыс. 32

Общество Сахалинским пенсионерам-опекунам скорректируют выплаты Согласно изменениям, внесенным в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, с 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны или попечители несовершеннолетних детей получили статус неработающих.

Общество Глава АРЧК: программы развития Дальнего Востока востребованы у людей Созданное пять лет назад Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) не только помогает работодателям найти квалифицированных специалистов, но и работает над тем, чтобы выпускники дальневосточных вузов были востребованы и могли успешно строить карьеру.

Армия и оружие ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны. 7

Общество Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. 731

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 1

Общество Доктор Рошаль призвал россиян не быть дураками, а его упрекнули в лицемерии Бедному Рошалю приходится разрываться между профессиональным долгом и угодить власти, все последние недели уверяла, что коронавирус отступает, причем так удачно, что можно вести 90-летних ветеранов на парад и проводить голосование по поправкам в Конституцию.