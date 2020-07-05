Происшествия
ТАССТела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в следственном управлении СК РФ по региону. "Трое тел извлекли", - сказали в СК.
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с чего всё началось
СК из-за обрушения возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди (ст. 216 УК).Новая газета05:51
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Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
Футбол
Александр Мостовой: «„Зенит“ как был сильнейшей командой до пандемии, так и остался»
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что досрочно выигравшему Тинькофф чемпионат России «Зениту» необходимо добиваться успехов и на европейской арене.
Матч ТВ 16:44
Экономика
Отдохнешь и ты: как защитить интересы потребителя на рынке внутреннего туризма
Проблемы в туриндустрии привели к тому, что Государственная дума занялась модернизацией отраслевого закона с главной целью — защитить интересы потребителя.
Известия 17:02
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
Футбол
Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.
Матч ТВ 01:52
Общество
Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в «спящем» режиме до пандемии
До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в «спящем» состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств.
РБК 18:40
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
Клип певца Димы Билана в стиле TikTok на песню "Химия" за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube.
РЕН ТВ 06:01
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип
Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru вчера в 14:56
Религия
Захваченный опальным священником монастырь освободили
Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru вчера в 09:45
Наука
Ученые доказали пользу бега при лечении язвы желудка
Автор расследования Людмила Филаретова рассказала журналистам ТАСС, что учеными был проведен эксперимент с участием имеющих язву желудка крыс.
Слово и Дело 03:09
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:56
Общество
Сахалинским пенсионерам-опекунам скорректируют выплаты
Согласно изменениям, внесенным в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, с 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны или попечители несовершеннолетних детей получили статус неработающих.
Сахалин.Инфо 18:25
Здоровье
Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России
В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии.
Lenta.ru 13:53
Футбол
Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек
Спорт-Экспресс вчера в 14:20
Общество
Глава АРЧК: программы развития Дальнего Востока востребованы у людей
Созданное пять лет назад Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) не только помогает работодателям найти квалифицированных специалистов, но и работает над тем, чтобы выпускники дальневосточных вузов были востребованы и могли успешно строить карьеру.
ТАСС 19:00
Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online 03:13
Армия и оружие
ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
РИА Новости 03:27
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые показал свою старшую сестру
Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости 07:47
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Футбол
Юрген Клопп: «Титулы не делают игроков лучше. Не люблю вопросы про династию и доминирование»
Sports.ru 09:32
Игры
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза
Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
Чемпионат 05:36
Армия и оружие
Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Авто
Пименов назвал 6 опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт издания «За рулем» Илья Пименов назвал шесть опасных «глупостей» водителей, которые могут привести к плачевным последствиям.
Тарантас Ньюс 01:39
Спорт
В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla
CyberSport.ru 17:02
Общество
Доктор Рошаль призвал россиян не быть дураками, а его упрекнули в лицемерии
Бедному Рошалю приходится разрываться между профессиональным долгом и угодить власти, все последние недели уверяла, что коронавирус отступает, причем так удачно, что можно вести 90-летних ветеранов на парад и проводить голосование по поправкам в Конституцию.
Онлайн 812 17:56
Экономика
Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России
В России граждане смогут воспользоваться водительскими правами для получения банковских услуг.
Газета.Ru 19:13
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Происшествия
В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве чеченского блогера
Второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера задержали в Австрии.
Pravda.Ru 10:10