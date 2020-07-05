Происшествия

ТАССТАССТела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в следственном управлении СК РФ по региону. "Трое тел извлекли", - сказали в СК.
Читать в источнике
Комментировать270
с чего всё началось
СК из-за обрушения возбудил
 дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди (ст. 216 УК).
Новая газета05:51

Подробнее о событии

Тела троих погибших извлекли из-под завалов ТЦ в российском городе

Lenta.ru11:33

Тела троих погибших при обрушении под Кировом извлекли из-под завалов

РБК10:43

Видео с места обрушения на стройке, где погибли рабочие

РЕН ТВ04:38

Одного человека достали живым из-под завалов на стройке ТЦ в Кировской области

Интерфакс07:43

Опубликовано видео с места обрушения ТЦ в Кировской области

РИА Новости06:55

Кировские власти сообщили, что к застройщику обрушившегося ТЦ ранее были замечания

ТАСС10:47

Трое рабочих погибли при обрушении стоящегося ТЦ в Кировской области. Главное

Телеканал 360°13:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество

Американский город наводнили сотни вооруженных людей

В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
3
Футбол

Александр Мостовой: «„Зенит“ как был сильнейшей командой до пандемии, так и остался»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что досрочно выигравшему Тинькофф чемпионат России «Зениту» необходимо добиваться успехов и на европейской арене.
Матч ТВ 16:44
Экономика

Отдохнешь и ты: как защитить интересы потребителя на рынке внутреннего туризма

Проблемы в туриндустрии привели к тому, что Государственная дума занялась модернизацией отраслевого закона с главной целью — защитить интересы потребителя.
Известия 17:02
Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
2,4K
Футбол

Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.
Матч ТВ 01:52
Общество

Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в «спящем» режиме до пандемии

До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в «спящем» состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств.
РБК 18:40
27
Музыка

Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров

Клип певца Димы Билана в стиле TikTok на песню "Химия" за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube.
РЕН ТВ 06:01
1
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип

Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru вчера в 14:56
122
Религия

Захваченный опальным священником монастырь освободили

Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru вчера в 09:45
344
Наука

Ученые доказали пользу бега при лечении язвы желудка

Автор расследования Людмила Филаретова рассказала журналистам ТАСС, что учеными был проведен эксперимент с участием имеющих язву желудка крыс.
Слово и Дело 03:09
32
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:56
3,3K
Общество

Сахалинским пенсионерам-опекунам скорректируют выплаты

Согласно изменениям, внесенным в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, с 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны или попечители несовершеннолетних детей получили статус неработающих.
Сахалин.Инфо 18:25
Здоровье

Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России

В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии.
Lenta.ru 13:53
317
Футбол

Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек

Спорт-Экспресс вчера в 14:20
1
Общество

Глава АРЧК: программы развития Дальнего Востока востребованы у людей

Созданное пять лет назад Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) не только помогает работодателям найти квалифицированных специалистов, но и работает над тем, чтобы выпускники дальневосточных вузов были востребованы и могли успешно строить карьеру.
ТАСС 19:00
Футбол

Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния

БИЗНЕС Online 03:13
Армия и оружие

ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
РИА Новости 03:27
7
Общество

Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
731
Шоу-бизнес

Александр Петров впервые показал свою старшую сестру

Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости 07:47
11
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
1
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 11:14
45
Футбол

Юрген Клопп: «Титулы не делают игроков лучше. Не люблю вопросы про династию и доминирование»

Sports.ru 09:32
Игры

Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза

Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
Чемпионат 05:36
80
Армия и оружие

Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
119
Авто

Пименов назвал 6 опасных ошибок, которых стоит избегать водителям

Эксперт издания «За рулем» Илья Пименов назвал шесть опасных «глупостей» водителей, которые могут привести к плачевным последствиям.
Тарантас Ньюс 01:39
55
Спорт

В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla

CyberSport.ru 17:02
2
Общество

Доктор Рошаль призвал россиян не быть дураками, а его упрекнули в лицемерии

Бедному Рошалю приходится разрываться между профессиональным долгом и угодить власти, все последние недели уверяла, что коронавирус отступает, причем так удачно, что можно вести 90-летних ветеранов на парад и проводить голосование по поправкам в Конституцию.
Онлайн 812 17:56
Экономика

Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России

В России граждане смогут воспользоваться водительскими правами для получения банковских услуг.
Газета.Ru 19:13
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
2K
Происшествия

В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве чеченского блогера

Второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера задержали в Австрии.
Pravda.Ru 10:10
62
Главное