Происшествия

ТАССТАССТела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в следственном управлении СК РФ по региону. "Трое тел извлекли", - сказали в СК.
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с чего всё началось
СК из-за обрушения возбудил
 дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди (ст. 216 УК).
Новая газета05:51

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Тела троих погибших извлекли из-под завалов ТЦ в российском городе

Lenta.ru11:33

Тела троих погибших при обрушении под Кировом извлекли из-под завалов

РБК10:43

Одного человека достали живым из-под завалов на стройке ТЦ в Кировской области

Интерфакс07:43

Тела троих погибших извлекли из-под завалов стройки в Кировской области

Телеканал 360°10:17

Опубликовано видео с места обрушения ТЦ в Кировской области

РИА Новости06:55

Кировские власти сообщили, что к застройщику обрушившегося ТЦ ранее были замечания

ТАСС10:47

Видео с места обрушения на стройке, где погибли рабочие

РЕН ТВ04:38
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Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 03 июля в 15:05
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Политика

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
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Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
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Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
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Происшествия

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Общество

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Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
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Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник на планете

Самую мощную модификацию Dodge планирует выпускать всего шесть месяцев — с начала до середины 2021 года.
Журнал Авто.ру 03 июля в 04:38
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Хоккей

«Доус любому тренеру подойдет! Главное, чтоб деньги на него нашлись». 5 вопросов эксперту о главных событиях в нашем хоккее

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Происшествия

В Польше разбился спортивный самолет

Lenta.ru 10:29
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В Подмосковье сгорел автобус, направлявшийся в Дагестан

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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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Биатлон

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Lenta.ru 10:25
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
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Кардиолог указала на лучший витамин для снижения риска болезней сердца

В результате специалисты получили данные, по которым сердечно-сосудистые заболевания регистрировались значительно чаще у людей со значениями витамина D до 20 нг/мл, тогда как норма — 30-60 нг/мл.
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Армия и оружие

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Общество

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
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Футбол

«Рубин» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Рубина» и «Оренбурга» объявили стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ.
Metaratings 10:24
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«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ

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Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross

Что касается обычных универсала и фургона, то они получат матовую решетку с продольными ламелями.
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В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

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Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru 08:52
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
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Происшествия

16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников

В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
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The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет

В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
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