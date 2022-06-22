Будьте в Плюсе

Tele2 отказался от 70-процентного повышения цены на безлимитный тариф

Мобильный оператор Tele2 отказался от повышения безлимитных тарифов после того, как Минцифры и Федеральная антимонопольная служба начали проверку.
Коммерсантъ
Во вторник сообщалось, что абоненты Tele2 получили sms об увеличении стоимости безлимитных тарифов более чем в 1,5 раза.
Интерфакс
В апреле ФАС совместно с Минцифры были разработаны "Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции".
Интерфакс
Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата.
РИА Новости

Подробнее о событии

Tele2 отказался от значительного повышения безлимитных тарифов после реакции Минцифры
РИА Новости10:22
Tele2 отказался от значительного повышения тарифов после реакции Минцифры
Вечерняя Москва09:17
Tele2 не будет значительно повышать стоимость безлимитных тарифов после реакции Минцифры
ТАСС09:38
Tele2 ограничит повышение тарифов уровнем инфляции
Интерфакс09:38
В Tele2 отказались от значительного повышения цен на безлимитные тарифы
Москва 2409:37
Tele2 отказалась резко повышать тарифы после вмешательства властей
РБК09:54
Tele2 отказался от 70-процентного повышения цены на безлимитный тариф
Коммерсантъ09:16

Интересное

В ЛНР сообщили о ликвидации группы наемников у Горского и Золотого

Группа наемников, воевавших на стороне Украины, ликвидирована в районе Горского и Золотого под Лисичанском, взяты "очень ценные трофеи" иностранного производства.
ТАСС10:19

Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях

Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новый временный порядок выплат по валютному долгу (еврооблигациям).
РБК10:41

Беспилотник Орлан-10 сбит турецким комплексом РЭБ после нарушения границы

Турция сбила комплексом РЭБ беспилотник Орлан-10 при попытке нарушить границу.
Avia.pro09:12

Режиссер Сокуров сообщил об отказе таможни выпустить его из РФ в Финляндию

Председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил "Интерфаксу", что в переписке членов СПЧ есть сообщение, которое Сокуров отправил коллегам в одной из комиссий совета.
Интерфакс09:02

Путин заявил о планах открыть индийские магазины и нарастить долю китайских машин в России

Российские деловые круги активизируют контакты с бизнес-сообществом стран БРИКС, заявил президент страны Владимир Путин.
РИА Новости09:13

Командующий ВС Финляндии Кивинен: страна готова к возможной войне с Россией

Финляндия десятилетиями готовилась к "нападению России" и готова оказать сопротивление, если оно произойдет, заявил командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен в интервью Reuters.
РИА Новости10:28

WP: США запретом на экспорт нефти предадут Европу

Решением запретить экспорт нефти США предадут Европу и помогут России.
Известия10:15

Замгоссекретаря Шерман: США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности

"Страны должны самостоятельно решать вопрос о своем присоединении к альянсу, другие государства не могут принимать за них такие решения", - подчеркнула высокопоставленный американский дипломат.
РИА Новости10:09

В Минобороны подтвердили взрыв и гибель 4 человек в воинской части под Владимиром

В штабе Западного военного округа (ЗВО) подтвердили взрыв и гибель четырех человек в воинской части под Владимиром.
Lenta.ru06:58

Журналисты газеты Bild попали под обстрел в Лисичанске

Команда журналистов германской газеты Bild попала под обстрел в Лисичанске в Донбассе. Об этом сообщило в среду издание.
ТАСС10:38