КоммерсантъTele2 отказался от 70-процентного повышения цены на безлимитный тарифМобильный оператор Tele2 отказался от повышения безлимитных тарифов после того, как Минцифры и Федеральная антимонопольная служба начали проверку.КоммерсантъВо вторник сообщалось, что абоненты Tele2 получили sms об увеличении стоимости безлимитных тарифов более чем в 1,5 раза.ИнтерфаксВ апреле ФАС совместно с Минцифры были разработаны "Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции".ИнтерфаксОбоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйАфиша DailyЗакC.РуНовые ИзвестияФАНNewInformYA62.ruRT на русскомПервый областнойThe GEEKПрофильРБКЧемпионатТелеканал 360°Вечерняя МоскваГЛАС.RUНТВПодробнее о событииTele2 отказался от значительного повышения безлимитных тарифов после реакции МинцифрыРИА Новости10:22Tele2 отказался от значительного повышения тарифов после реакции МинцифрыВечерняя Москва09:17Tele2 не будет значительно повышать стоимость безлимитных тарифов после реакции МинцифрыТАСС09:38Tele2 ограничит повышение тарифов уровнем инфляцииИнтерфакс09:38В Tele2 отказались от значительного повышения цен на безлимитные тарифыМосква 2409:37Tele2 отказалась резко повышать тарифы после вмешательства властейРБК09:54Tele2 отказался от 70-процентного повышения цены на безлимитный тарифКоммерсантъ09:16Показать ещёОценить172Поделиться