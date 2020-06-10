Экономика

ИзвестияИзвестияПервый канал погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год

«Задолженность Первого канала перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена», — отметили в пресс-службе. Платежи СМИ в настоящее время проводит по согласованному графику.
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Первый канал погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год

Известия13:01

«Первый канал» просрочил «Останкино» более 1 млрд рублей задолженности

ИА Красная Весна12:20

В «Останкино» рассказали о миллиардных долгах «Первого канала»

URA.Ru12:54

Первый канал заявил, что погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год

ТАСС12:33

Телецентр «Останкино» рассказал о долгах Первого канала на миллиард рублей

Дождь12:24

Первый канал погасил задолженность перед «Останкино»

Взгляд.ру12:59

Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»

РБК10:57
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала показали последний выпуск передачи "Пусть говорят" с участием журналистки Юлии Норкиной в качестве эксперта шоу.
РИА Новости 08 июня в 19:07
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
1,7K
Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
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Политика

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Граница РФ и Белоруссии будет открыта, как только пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль и будет возможность для снятия существующих из-за нее ограничений для возобновления как авиа, так и других видов сообщения между двумя странами, это может произойти в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям.
РИА Новости 09:23
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Происшествия

В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ вчера в 07:09
22
Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
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Происшествия

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:49
671
Общество

«СКА Арена» представила концепцию парка на месте снесенного СКК

Компания «СКА Арена» представила концепцию парковой зоны на месте снесенного СКК.
Мойка78 08:58
56
Общество

У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы

Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Общество

От коронавируса в мае в Москве умерли 2757 человек

Отмечается, что смертность за май выше показателей предыдущего месяца в связи с тем, что на конец апреля пришёлся пик заболеваемости коронавирусом в Москве.
Говорит Москва 07:18
318
Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
1K
Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Lenta.ru вчера в 08:16
91
Происшествия

В Сургуте полицейский при задержании женщины встал коленом на ее шею

Эхо Москвы 11:31
7
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
32
Политика

Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
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Здоровье

Олег Николаев потребовал разобраться со статистикой по COVID-19

Режим самоизоляции на дому, по данным оперштаба, сегодня обязаны соблюдать 604 жителя Чувашии, то есть они находятся под контролем электронного мониторинга.
ГТРК Чувашия 11:59
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Космос

Зафиксирован загадочный феномен черной дыры

Феномен, названный «сердцебиением», был впервые зафиксирован в 2007 году у сверхмассивной черной дыры, удаленной от Земли на 600 миллионов световых лет.
Lenta.ru 09:43
3
Происшествия

Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца

Невские Новости вчера в 15:01
6,8K
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
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Происшествия

Представители Ефремова не предложили компенсацию семье погибшего

Известия 12:38
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Футбол

Николич сформировал новый тренерский штаб московского «Локомотива»

Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем официальном сайте сообщил, что тренер Юрий Батуренко покидает команду после формирования тренерского штаба Марко Николичем.
РИА Новости 11:26
Политика

Еврокомиссия: РФ и КНР вели «дезинформационные кампании» в пандемию

Авторы документа утверждают, что «иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай», задействованы в операциях влияния и дезинформационных кампаниях на территории ЕС и в других странах мира.
REGNUM 07:08
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Авто

Новая Skoda Octavia Scout удивила выбором привода

Модель Skoda Octavia четвёртого поколения обзавелась уже традиционной приподнятой версией Scout.
Драйв 05:06
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Игры

Naughty Dog выпустила релизный трейлер The Last of Us Part II

News.ru 10:22
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Общество

Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения снять первыми

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что улучшение эпидемической обстановки в городе позволяет ставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии ряда действующих из-за COVID-19 ограничений.
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Научно-фантастический шутер Disintegration разочаровал критиков

Маркус Лето опасался, что у него получится банальная RTS, — и вместо этого переделал Disintegration в банальный шутер.
Игромания.ру 11:10
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К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

Интерфакс вчера в 05:24
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Федеральное государственное унитарное предприятие, ранее учреждение в составе Гостелерадио СССР-РГТРК «Останкино» - предоставлявшее помещения и технические средства для записи и выпуска в эфир телевизионных передач. Два аппаратно-студийных комплекса расположены по адресу: 127427, страна Россия, город Москва, улица Академика Королёва, 12, 19 и 21. Крупнейший в Европе вещательный комплекс уже более пятидесяти лет представляет собой единую, круглосуточно действующую технологическую систему.
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