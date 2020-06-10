«Задолженность Первого канала перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена», — отметили в пресс-службе. Платежи СМИ в настоящее время проводит по согласованному графику.

Первый канал погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год

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