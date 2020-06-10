Экономика

РБКРБКТелецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»

1 фото
О проблемах «Останкино» из-за долгов «Первого канала» стало известно прошлой осенью. Газета "Ведомости" в октябре рассказала о видеообращении Шубина: по его словам, неплатежи со стороны "Первого канала" ставят под угрозу эфир всех клиентов "Останкино".
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Первый канал заявил, что погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год

ТАСС12:33

Телецентр «Останкино» рассказал о долгах Первого канала на миллиард рублей

Дождь12:24

Телецентр «Останкино» раскрыл в отчетности сумму долга «Первого канала»

Adindex.ru12:11

«Первый канал» просрочил «Останкино» более 1 млрд рублей задолженности

ИА Красная Весна12:20

Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»

РБК10:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:42, Ашберн
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
1,6K
Технологии

Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу

Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru 11:08
5
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
134
Общество

Связанная с Мамутом компания подала иск против владельца Nginx в США

Компания Nginx была приобретена американской F5 Networks в 2019 году за $650 млн. 12 декабря Rambler Group заявила о своих исключительных правах на программное обеспечение Nginx, поскольку софт разрабатывался ее бывшими сотрудниками с использованием ее ресурсов.
Коммерсантъ 11:12
1
Здоровье

На Украине придумали, как увеличить число выздоровевших от COVID-19

На Украине придумали, как увеличить число выздоровевших от COVID-19.
Rusvesna.su 05:59
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
305
Футбол

«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ

Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала.
Матч ТВ 10:18
Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
1,8K
Экономика

Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал

Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
ИА Клерк.Ру 01:50
10
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
641
Кино

HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
152
Происшествия

Прокуратура Москвы: Ефремов был в состоянии наркотического опьянения

REGNUM 12:21
184
Авто

«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
36
Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс вчера в 14:38
6,8K
Финансы

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
11
Общество

Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

Газета.Ru 04:13
665
Общество

У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы

Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
54
Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва вчера в 02:53
1,9K
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 20 лишат скругленного экрана

Что касается других данных, то аппарату приписывают 6,7-дюймовй дисплей с разрешением 120 Гц.
Astera 10:31
3
Происшествия

На Ефремова надели электронный браслет

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции надели на актера Михаила Ефремова электронный браслет для осуществления контроля за соблюдением артистом домашнего ареста, под который его накануне отправил суд после ДТП со смертельным исходом в центре Москвы.
Известия 12:34
694
Наука

Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус

Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
ТАСС Наука 06:04
6
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и Сирии по телефону

Газета.Ru 10:19
6
Общество

Собянин: выход из ограничений в Москве займет два месяца

Власти Москвы подготовили план по выходу из ограничений, на это уйдет почти два месяца, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:39
747
Политика

США призвали Ливию к миру без России

Ливийцы должны обеспечить, чтобы Россия или какая-либо другая страна не вмешивались в суверенитет Ливии ради собственных целей.
Lenta.ru 11:46
1
Кино

Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год

Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.
NewInform 10:59
Политика

Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым

Рекламный ролик компании Danone с участием российского актёра Михаила Пореченкова, внесённого Минкультом Украины в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, вызвал возмущение у украинского диппредставительства во Франции.
News.ru 08:22
1
Происшествия

Жириновский попросил для Ефремова строгого наказания

JustMedia 01:07
192
Авто

Российскую Kia Optima оснастят новым мотором

Новый седан с внутренним индексом DL3 выйдет на российский рынок с менее звучным названием Kia K5, которое до сих пор использовалось только на рынках Южной Кореи и Китая.
32CARS.ru 08 июня в 01:13
77
Общество

От коронавируса в мае в Москве умерли 2757 человек

Отмечается, что смертность за май выше показателей предыдущего месяца в связи с тем, что на конец апреля пришёлся пик заболеваемости коронавирусом в Москве.
Говорит Москва 07:18
315
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Останкино
Федеральное государственное унитарное предприятие, ранее учреждение в составе Гостелерадио СССР-РГТРК «Останкино» - предоставлявшее помещения и технические средства для записи и выпуска в эфир телевизионных передач. Два аппаратно-студийных комплекса расположены по адресу: 127427, страна Россия, город Москва, улица Академика Королёва, 12, 19 и 21. Крупнейший в Европе вещательный комплекс уже более пятидесяти лет представляет собой единую, круглосуточно действующую технологическую систему.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное