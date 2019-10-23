Общество

РИА НовостиРИА НовостиТелефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
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с чего всё началось

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа, об этом заявил РИА Новости в кулуарах форума "Открытые инновации" глава компании Group-IB Илья Сачков.
РИА Новостивчера в 23:37

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Кибермошенники придумали новый способ кражи денег через смартфон

RT на русскомвчера в 23:57

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

РИА Новостивчера в 23:37

Эксперты рассказали о новом способе кражи денег у клиентов банков через смартфон

Коммерсантъвчера в 21:54

Эксперты сообщили о новом способе кражи денег через смартфон

РБКвчера в 23:00

Кибермошенники научились «захватывать» смартфоны пользователей

РЕН ТВвчера в 21:47

Киберпреступники нашли новый способ кражи денег через смартфон

Известиявчера в 21:37

Group-IB: Мошенники нашли новый способ кражи денег у клиентов банков через смартфон

ПРАЙМвчера в 20:25
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Политика

Российско-африканский саммит в Сочи соберет глав более 40 стран

Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.
Вести.Ru 21 октября в 14:57
Шоу-бизнес

Бочкарева пожаловалась на травлю в Сети

Газета.Ru вчера в 11:02
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Политика

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС вчера в 08:54
Происшествия

Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Авто

Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Mitsubishi Pajero в Россию

Представитель японского производителя в России «ММС Рус» официально объявила о завершении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero.
32CARS.ru 21 октября в 04:24
Армия и оружие

Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа

Российская газета вчера в 23:37
Политика

Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу

Представители России, Украины и Еврокомиссии провели встречу в Брюсселе в рамках подготовки к трёхсторонним консультациям по газу, запланированным на 28 октября.
RT на русском вчера в 04:58
Политика

Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 23:28
Футбол

Шахтер — Динамо (Загреб) 2:2

Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
LiveSport.ru вчера в 11:58
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС вчера в 02:56
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество

Диетолог рассказала, с чем не стоит пить чай

Ранее Лайф писал, что эксперты рассказали, сколько чая можно пить в день.
Life.ru вчера в 10:19
Политика

Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»

Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
РБК вчера в 19:15
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 21 октября в 20:01
Происшествия

На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала

Из дома девочка вышла 21 октября. Как пишет Е1.ru, её путь проходил через реку Туру. У воды след школьницы теряется.
REGNUM вчера в 23:18
Происшествия

Задержаны очередные родственники бывшего сенатора Арашукова

Два человека были задержаны по делу о хищении средств бывшим сенатором Рауфом Арашуковым, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Lenta.ru вчера в 16:32
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва гранаты в центре Киева

РБК вчера в 19:51
Космос

Первые астронавты отправятся в полет на Марс в искусственном сне

Ugpressa.ru вчера в 15:09
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости вчера в 09:09
Политика

Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Анна Снаткина похудела на десять килограмм из-за слов Сергея Безрукова

Начинающая актриса Анна Снаткина еще не знала, что телевизионный экран прибавляет человеку от трех до пяти килограмм к реальному весу.
Пятый канал вчера в 09:27
Космос

В Даниловском районе пройдет лекция о телескопе «Джеймс Уэбб»

Познавательная беседа будет посвящена телескопу нового поколения, который носит имя второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба.
Даниловский вестник 21 октября в 07:18
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Вести.Ru вчера в 01:53
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Футбол

Венгер поделился мнением о русском пессимизме

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.
RT на русском вчера в 09:05
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ

Goroday.ru вчера в 13:06
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 21 октября в 14:12
Происшествия

Погибших во время протестов в Чили стало больше

На сегодняшний день погибло 15 человек по всей стране, 11 из них в столичном регионе, все они стали жертвами пожаров и грабежей в торговых центрах, — цитирует чилийского чиновника РИА Новости.
News.ru вчера в 08:53
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