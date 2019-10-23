Общество
РИА НовостиТелефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
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с чего всё началось
Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа, об этом заявил РИА Новости в кулуарах форума "Открытые инновации" глава Group-IB Илья Сачков.РИА Новостивчера в 23:37
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Эксперты рассказали о новом способе кражи денег у клиентов банков через смартфон
Коммерсантъвчера в 21:54
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