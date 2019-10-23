Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа, об этом заявил РИА Новости в кулуарах форума "Открытые инновации" глава Group-IB Илья Сачков.

с чего всё началось

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

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