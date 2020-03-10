Экономика

РБКРБКТелефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков

В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК). Тенденцию подтверждают и другие банки.
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Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков

РБКвчера в 23:24

Мошенники стали в пять раз реже подменять номера банков при звонках жертвам

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Мошенники стали реже подменять номера банков

ФедералПресс01:03
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