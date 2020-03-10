Экономика
РБКТелефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков
В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК). Тенденцию подтверждают и другие банки.
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Экономика
Минфин заявил о готовности к обвалу цен на нефть
В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет.
Энергетика
Трамп обвинил в падении рынков Россию и Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп назвал причину падения нефтяных котировок.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Экономика
Экономист спрогнозировал рост цен на нефть
Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле
Алла Пугачева по неизвестной причине пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина.
Общество
В Израиле ввели обязательный карантин для всех приезжающих
Власти Израиля ввели обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну граждан.
Футбол
Дебют Павлова
Фото: vk.com / fc_textil Девятого марта Сергей Павлов приступил к выполнению сложнейшей задачи вместе с ивановским "Текстильщиком".
Армия и оружие
The National Interest оценило шансы катеров США попасть в Керченский пролив
Общество
Власти Италии ограничили передвижение по стране
Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Финансы
После рекордного падения цена на нефть во вторник стала расти
Bloomberg в свою очередь напоминает, что накануне котировки резко упали, более чем на 10 долларов, отреагировав на выход России из сделки с ОПЕК+, которая предусматривала значительное сокращение добычи.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Кино
Джим Керри вернется к образу Маски в «Космическом джеме 2»
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смарт-часов
Роскачество проверило смарт-часы и составило рейтинг устройств. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Происшествия
Число погибших при обрушении отеля в Китае достигло 18 человек
Число погибших при обрушения отеля Xinjia Express в китайской провинции Фуцзянь возросло до 18.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Политика
Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи
Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
Шоу-бизнес
Двух дочерей Анджелины Джоли прооперировали
Как рассказала звезда фильма «Лара Крофт», последние два месяца она провела со старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад ее младшей дочи тоже потребовалось хирургическое вмешательство.
Игры
Microsoft Flight Simulator 2020 против реальности. Ролик со сравнением виртуального и реального миров
В свежем ролике сравниваются кадры Microsoft Flight Simulator 2020 и фотографии Google Earth.
Единоборства
Мейвезер заинтересован в покупке «Ньюкасла»
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер заинтересован в покупке английского футбольного клуба «Ньюкасл», сообщает TMZ.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Культура
Apple и Эрмитаж презентовали пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром
Компания Apple и Государственный Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max.
Наука
Разработано новое лекарственное покрытие для медицинских имплантов
Ученые Пензенского государственного университета создали новое лекарственное покрытие для медицинских имплантов, которое препятствует развитию инфекционных осложнений после операций и обладает антибактериальным действием.