Экономика

ВедомостиВедомостиМошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках

Телефонные мошенники стали в четыре раза реже использовать подмену номеров при звонках от имени банка клиенту или при звонке самой жертвы мошенничества в банк. Об этом говорится в исследовании Тинькофф Банка, данные которого приводит РБК.
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Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков

РБКвчера в 23:24

Мошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках

Ведомости01:08

Мошенники стали реже подменять номера банков

ФедералПресс01:03
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Экономика

Курс доллара превысил 74 рубля на фоне обрушения цен на нефть

На сегодняшних торгах курс доллара США к российскому рублю составил 74, 26 рубля, курс евро - 85, 11 рубля.
ANNA-News вчера в 06:40
Общество

МО опубликовало информацию о количестве записей «Дороги памяти»

На сайте Минобороны РФ появилась информация о количестве загруженный материалов в базу уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти", который увековечивает памяти обо всех участниках Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 00:00
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Политика

Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 17:35
Общество

Вильфанд призвал не сажать картошку в центральной России раньше мая

"Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку", - подчеркнул Вильфанд.
РЕН ТВ вчера в 23:33
Кино

Появился финальный трейлер «Чёрной вдовы»

Marvel опубликовала финальный трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Игромания.ру вчера в 09:03
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 23:59
Технологии

К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов

Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.
Live24 08 марта в 01:31
Финансы

На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль

На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубля.
Znak.com вчера в 23:25
Происшествия

Уголовные дела против Дмитрия Захарченко

Коммерсантъ вчера в 18:56
Общество

Названы две главные опасности для России от изменения климата

По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
РИА Новости вчера в 23:33
Экономика

Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках.
Lenta.ru вчера в 17:57
Энергетика

Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией

По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Народные новости вчера в 09:23
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
RT на русском 08 марта в 07:11
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Общество

В Алтайском крае вновь перекрыли несколько трасс из-за непогоды

Проезд для всех видов транспорта закрыт на трассе Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла Новосибирской области, а также от Змеиногорска до Рубцовска.
Московский Комсомолец 08 марта в 00:48
Финансы

В Госдуме рассказали о рисках для россиян от падения рубля

В Госдуме оценили риски для экономики и россиян от падения цен на нефть, вызванного последствиями развала сделки ОПЕК.
Российская газета вчера в 10:31
Финансы

На какие товары вырастут цены из-за обвала рубля

Падение рубля может повлиять на стоимость товаров в России, считают эксперты.
URA.Ru вчера в 08:48
Общество

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

В интернете появилась новая система кражи денег с банковских карт.
РБК вчера в 23:09
Происшествия

Более 80 близких погибших при крушении MH17 потребуют компенсацию

RT на русском вчера в 06:15
Культура

Пресняков-старший рассказал о блате на шоу «Голос»

Участие в вокальных шоу на отечественном телевидении нередко сопряжено с блатом и связями.
Суть событий 08 марта в 11:20
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Российская газета 00:40
Общество

В Москву вернутся арктический холод и снег

В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Мослента вчера в 07:10
Происшествия

В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

РИА Новости вчера в 23:11
Космос

Столкновение черной дыры и нейтронной звезды может быть невидимо в звездных скоплениях

Согласно новому исследованию, столкновение черной дыры и нейтронной звезды может породить выброс огромного количества энергии, однако при этом не испускать видимый свет.
V-kosmose.com вчера в 08:54
Политика

Белый дом: Трамп не сдавал анализы на коронавирус

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что президент США Дональд Трамп не проходил обследование на коронавирус.
Экономика сегодня вчера в 23:25
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Известия вчера в 23:14
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
РИА Новости вчера в 19:32
Политика

Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
РБК вчера в 18:16
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