Телефонные мошенники стали в четыре раза реже использовать подмену номеров при звонках от имени банка клиенту или при звонке самой жертвы мошенничества в банк. Об этом говорится в исследовании Тинькофф Банка, данные которого приводит РБК.

Мошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках

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